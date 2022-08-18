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印度11男「輪姦孕婦」狠殺她7家人　竟因獨立紀念日減刑獲釋

▲印度教狂熱份子集體性侵修女事件爆發後，印度教徒與天主教徒不分你我，走上街頭呼籲政府應正視性侵問題。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度性侵事件頻傳，人民更多次走上街頭抗議，呼籲政府正視問題。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者殷稚雅／綜合報導

印度於本月15日慶祝獨立75週年，未料近日卻宣布於2002年印度教與穆斯林的宗教衝突中，輪姦一名穆斯林孕婦的11名囚犯獲得減刑並已獲釋。消息一出，引起受害者家屬、法界及政界人士不滿。

根據《路透社》報導，這11名男子為印度教幫派份子，在2008年因涉嫌強暴一名孕婦及殺害受害者的7名家人，被判處終身監禁。他們所服刑的潘查瑪哈拉斯（Panchmahals）監獄官員表示，地區監獄諮詢委員會（DistrictJjail Advisory Committee）考量到這11位囚犯在獄中表現良好，同時也符合當地「入獄14年後可申請減刑」的法律規定，因此向法院建議釋放。

受害者的丈夫拉蘇爾（Yakub Rasul）表示，他們並沒有提前從法院或政府方面得到囚犯將獲釋的消息，都是透過媒體得知的，失望地說「我們失去了家人後，想要安穩地過日子，沒想到突然發生這種情況」。

針對這項決定，當地的資深律師亞格尼克（Anand Yagnik）說道，「讓犯下輪姦、謀殺等重大罪行的囚犯減刑，無論是倫理上或是道德上都是非常不恰當的。」更懷疑地表示，「我們試圖從中傳遞的訊息是什麼？」印度反對黨也批評，這個決定與莫迪政府不停宣揚要提升婦女地位的政策，形成極大矛盾。

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