印度11男「輪姦孕婦」狠殺她7家人　竟因獨立紀念日減刑獲釋

▲印度性侵事件頻傳,人民更多次走上街頭抗議,呼籲政府正視問題。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者殷稚雅/綜合報導

印度於本月15日慶祝獨立75週年,未料近日卻宣布於2002年印度教與穆斯林的宗教衝突中,輪姦一名穆斯林孕婦的11名囚犯獲得減刑並已獲釋。消息一出,引起受害者家屬、法界及政界人士不滿。

根據《路透社》報導,這11名男子為印度教幫派份子,在2008年因涉嫌強暴一名孕婦及殺害受害者的7名家人,被判處終身監禁。他們所服刑的潘查瑪哈拉斯(Panchmahals)監獄官員表示,地區監獄諮詢委員會(DistrictJjail Advisory Committee)考量到這11位囚犯在獄中表現良好,同時也符合當地「入獄14年後可申請減刑」的法律規定,因此向法院建議釋放。

受害者的丈夫拉蘇爾(Yakub Rasul)表示,他們並沒有提前從法院或政府方面得到囚犯將獲釋的消息,都是透過媒體得知的,失望地說「我們失去了家人後,想要安穩地過日子,沒想到突然發生這種情況」。

針對這項決定,當地的資深律師亞格尼克(Anand Yagnik)說道,「讓犯下輪姦、謀殺等重大罪行的囚犯減刑,無論是倫理上或是道德上都是非常不恰當的。」更懷疑地表示,「我們試圖從中傳遞的訊息是什麼?」印度反對黨也批評,這個決定與莫迪政府不停宣揚要提升婦女地位的政策,形成極大矛盾。

11 convicts sentenced to life imprisonment on charges of gangrape and murder of 7 members of #BilkisBano's family walked out of a Godhra sub-jail today. The Gujarat government allowed their release under its remission policy. #2002GujaratRiots @TheQuint pic.twitter.com/u1dawz5zzm