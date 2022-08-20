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神秘「番茄流感」全身長詭異紅疹　印度80童染病、傳已奪58童命

神秘「番茄流感」全身長詭異紅疹　印度80童染病已傳奪58命

▲印度當地有82名兒童的皮膚長出了劇痛水泡、紅疹並出現類似蚊蟲叮咬的發燒症狀，被稱作「番茄流感」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

印度近日出現一種病毒性疾病，當地有82名兒童的皮膚長出了劇痛水泡、紅疹並出現類似蚊蟲叮咬的發燒症狀，根據外媒報導，此新型病毒被稱作「番茄流感」，至少58人出現食物中毒現象住院死亡。

神秘「番茄流感」全身長詭異紅疹　印度80童染病已傳奪58命

▲感染「番茄流感」的兒童皮膚會出現像番茄一樣的紅疹和水泡。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，印度南部的喀拉拉邦（Kerala）與泰米爾納德邦（Tamil Nadu）爆出一種名為「番茄流感」（tomato flu）的神秘疾病，之所以取名為「番茄流感」，是這些患病兒童的症狀都是全身爆發紅色、疼痛的水泡，這些水泡會逐漸長大到番茄的大小，除此之外，患者的皮膚還會出現皮疹，導致皮膚過敏。

據據《印度快報》（The Indian Express）報導，當地衛生部長聲稱，「番茄流感」是手足口症的一個新變種，在2022年5月至7月之間當局已回報有82個病例出現，所有病患都是5歲以下的孩子。

神秘「番茄流感」全身長詭異紅疹　印度80童染病已傳奪58命

▲印度南部的喀拉拉邦與泰米爾納德邦爆出一種名為「番茄流感」的神秘疾病。（圖／翻攝自推特）

研究人員將「番茄流感」引起的皮疹水泡，與猴痘引起的水泡進行比較；又將發燒的症狀與登革熱、基孔肯雅熱、手足口病作比較，他們認為，「番茄流感」可能是後三者的「後遺症」，而不是一種全新的疾病。目前，症狀產生的原因還在調查中。

專家指出，「番茄流感」與其他病毒感染一樣，會出現疲勞、噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、脫水、關節腫脹、身體疼痛等常見的流感症狀，患病兒童已經接受了常規的治療，像是服用緩解流感的撲熱息痛（paracetamol）、充分休息並大量補充水分。

雖然目前「番茄流感」的傳播情形還不至於引發擔憂，但印度官方仍呼籲民眾仍應提前做好預防措施，與受感染者保持適當的距離並維持良好的衛生環境，以防止病毒感染。

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