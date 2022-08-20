預售屋「加價才交屋」？　內政部：片面違約最高可罰150萬

▲預售屋。（資料照／記者賴志昶攝）



實習記者李密／台北報導



日前傳出有預售屋建商要求屋主加價才願意交屋，對此，內政部表示，建商不得因原物料上漲，要求提高價格才交屋，或藉此蓄意迫使買方解除契約。若查證屬實，可依法調查並命其改善，如不改善，最高可裁罰150萬元，並按次處罰。

內政部強調，預售屋建案逾期完工或遲延交屋，建商應依實際遲延狀況按日給付遲延利息給買方，如超過完工期限3個月仍未取得使用執照，買方有權解除契約，建商除有法律或契約規定的解除條件外，無權解約，且不能以原物料上漲、缺工等為由要求提高價格後才肯交屋，或是片面違約或毀約。

內政部表示，建商在興建預售屋過程中，如有超過契約完工期限，但未能取得使用執照，或未於領得使用執照6個月內通知買方進行交屋，都構成遲延給付的情形。依定型化契約規定，建商應按照買方已繳交的房地價款，依逾期日數每日萬分之五，計算遲延利息給買方。

內政部提醒，建商如有未依規定給付遲延利息、要求提高價格才肯交屋，或藉此蓄意迫使買方解除契約，地方政府可依消保法第33、36、58條規定進行調查並命其改善，如仍不改善，最高可裁罰150萬元並按次處罰。

而為保障消費者權益，內政部指出，已公告的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，特別明定買賣雙方在簽訂預售屋契約時，應明確約定開工及取得使用執照完工的日期，並規定賣方應於領得使用執照6個月內，通知買方進行交屋，以確保建商依約完工，讓買方順利交屋入住。

另外，建案如果超過完工期限3個月，仍未取得使用執照，買方有權解除契約，建商除應將買方已繳的房地價款退還外，應同時賠償違約金。建商為違約之一方，除有法律或契約規定的解除條件外，並無權主張解除契約。內政部呼籲業者自律，勿以身試法。

內政部補充，已通函各地方政府就轄內預售屋建案進行了解調查，民眾遇到類此遲延交屋爭議案件，也可以向地方政府提出申訴處理。如遇有履約爭議，也可向地方政府消費者服務中心或消保官申訴處理，以維護自身權益。