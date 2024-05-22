賀電引爭議　美眾議員新聲明：所有政黨彼此尊重對話

▲美國聯邦眾議員史密斯日前恭賀總統賴清德就職，並提到有民進黨成員反國會改革，是賴總統的挑戰。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社記者石秀娟華盛頓21日專電

美國聯邦眾議員史密斯日前恭賀總統賴清德就職，並提到有民進黨成員反國會改革，是賴總統的挑戰。史密斯21日發新聲明，強調各政黨彼此尊重、和平對話解決分歧的憲政治理。

史密斯（Chris Smith）21日發出新聞稿，就台灣立法院目前在討論的國會職權法案發表看法。

史密斯說，台灣已經證明自身是一個民主成功的故事。台灣是權力分立的共和國，現在是分立政府（divided government）。重要的是所有政黨致力於憲政治理、以彼此尊重的對話方式，和平解決分歧。台灣有充滿活力的自由，與共產中國形成鮮明對比。

史密斯20日祝賀賴總統就職，他當時提到，賴總統可能要克服的首要挑戰之一是來自民進黨強硬派在立法院的干擾，這些成員反對強化國會監督制衡的法案，而這些改革曾是民進黨推崇的，也是成熟和蓬勃發展民主制度的標誌。

國民黨、民眾黨提出的國會職權法案修正案引發爭議。民進黨指修法是為國會擴權，過程也違反程序正義。立法院17日審理時，議場爆發數波衝突。21日續審，議場外有大批民眾集結，抗議國會濫權、黑箱，要求實質審查。

針對史密斯20日的發言，國民黨立委王鴻薇於臉書發文說，史密斯明確指出民進黨立委阻撓國會改革。

民進黨台北市議員、曾任駐美代表處政治組組長的趙怡翔於臉書貼文表示，根據他的了解，史密斯就國民黨、民眾黨推動的相關法案發言時，沒有獲得完整的資訊。

趙怡翔並說，華府友人告訴他，史密斯辦公室看到台灣相關輿論，遺憾被斷章取義，認為當時發的聲明主要是恭賀賴總統就任，不願看到政治分歧，也沒有要幫任何一方背書，期待各方進行公開及實質對話。

全美台灣同鄉會21日以新聞稿指出，史密斯的賀電被國民黨用作國內政治鬥爭的工具，全美台灣同鄉會深表遺憾。

同鄉會指出，台美關係的深化在美國獲得超越黨派的支持，應是台灣各黨派珍視守護的資產。但國民黨長期散播「疑美論」、「疑賴論」，現在更將史密斯的賀電斷章取義，形塑美國政要對台灣政局下指導棋的形象。

同鄉會說，國民黨的行徑不僅不專業，更破壞台美長年累積的信任及邦誼，國民黨聲稱的「親美」立場形同具文。

同鄉會指出，如果國民黨、民眾黨推動的法案通過，恐將造成立法權獨大，嚴重侵害行政權及司法權，導致憲政危機及權力失衡亂象。這些行為不僅受到歐洲商會及國際學者的質疑批評，更與史密斯強調的憲政法治、權力制衡以及和平尊重的對話等成熟民主國家奉行的原則相牴觸。

同鄉會呼籲，國民黨、民眾黨應聽取人民的聲音，勿以多數暴力違反民主程序，摧毀台灣得來不易的民主成果。