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社會 社會焦點 保障人權

喊11歲女童「老婆」誘拍綑綁裸照　憂復原資料...法官沒收手機

▲桃園市蕭姓男子遭指控對女童摸臀襲胸猥褻，女事隔23年提告，檢以逾追訴時效不起訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄一男子在網路上認識11歲女童，並以甜言蜜語誘導她拍攝雙手綑綁、裸上身的照片。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一柯姓男子經由網路認識11歲的女童珊珊(化名)，利用她年幼對感情憧憬，用「寶貝」、「老婆」哄騙珊珊拍攝裸上身、綑綁雙手的照片給他欣賞，女童的媽媽發現女兒拍攝裸照後大驚失色，連忙報警。全案審理時，柯男雖坦承犯行，卻一直哭窮無意賠償，法官認定他犯行明確，依違反兒童及少年性剝削防制條例，處他有期徒刑3年4月，全案還可上訴。

判決書指出，27歲的柯男從事泥作工作，已有一5個月大的女兒，交由生母照顧，又另與未婚妻同住。去年1月柯男透過Instagram結識女童珊珊，加LINE互為好友，並稱呼珊珊為「老婆」示愛，於2月6日頻頻傳訊哄珊珊拍攝裸上身、手被毛巾捆綁的照片，誘使珊珊自拍裸照2張傳給自己欣賞。

法院調查，柯男利用珊珊年幼，對感情好奇、憧憬，有計畫性的犯罪。他先以「寶貝」、「老婆」等詞稱呼珊珊，博取她的信任，再以「我要跟你做壞壞歐」、「把你的手捆起來」、「把你褲褲脫了」、「插進去了」等文字訊息，引誘珊珊聊色，並要求珊珊拍攝穿上衣、毛巾綑手的照片，得手後，進一步誘使珊珊拍攝裸上身、綑綁雙手的照片得逞，家長意外得知後報警。

法官審理後認為，柯男犯後雖與被害人達成和解，並承諾賠償40萬元，但在判決前卻未賠償，還稱有小孩要養、工作不穩定，希望可以減少賠償金額，表示能先賠償5萬，但仍1毛都沒給，沒有彌補傷害的誠意。

法官考量被害人希望從重量刑，審酌柯男月薪約3、4萬元，有竊盜、傷害前科，依犯引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處柯男3年4月徒刑；另考量手機資料刪除後亦有方法可以還原，將柯男的iPhone沒收，全案還可上訴。

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