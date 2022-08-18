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社會 社會焦點 保障人權

「野砲給5萬」拐男網友老街後入　他爽完開溜…賠12萬換免囚

攝影,拍照（圖／取自免費圖庫pexels）

▲蘇男拐騙男網友到戶外「打野砲」，並拍攝裸照、性愛照，事後卻溜走也沒任何一毛錢，男網友一氣之下告上法院。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

23歲蘇姓男子對在網路上認識的另名男子阿廷（化名）表示，只要跟他「野戰」並拍照助興，就給他2至5萬元，阿廷答應後，於深夜跟他到新北深坑老街，蘇男趁阿廷替他口交時拍下照片，2人又到新店某大型賣場內肛交2次，後來蘇男藉口上廁所卻趁機溜了，說好的錢1毛都沒給。台北地院依詐欺得利罪，判蘇男有期徒刑4月，可易科罰金，並審酌蘇已賠償12萬元給阿廷，予緩刑2年，可上訴。

根據判決，23歲的蘇男2021年9月27日時，因為想追求野外刺激，在網路上對男網友阿廷表示，只要願意出來跟他打野砲，並拍裸照助興，就可以給他2萬至5萬元，同時也承諾事後會刪除照片，協調過程中，阿廷也越聽越有「性趣」，同意可以試試看「從後面來」。

29日深夜0時許，蘇男先開車載著阿廷到深坑老街，要他脫光在戶外拍裸照，蘇男先要阿廷幫他口交，他同時將過程拍照下來；隨後2人耐住慾火，轉戰新店區某大型知名賣場內，阿廷又脫去衣物讓蘇男攝影，接著2人就當場進行性行為2次。

野戰結束後，蘇男假藉要上廁所先行離開，沒想到卻一去不回，沒有支付說好的2至5萬元，阿廷覺得受騙、也心想蘇男手中握有他的裸照，連忙向新店分局報案提告。

阿廷提供了蘇男邀約的對話截圖，蘇也坦承全部犯行，台北地院依詐欺得利罪，處蘇男有期徒刑4個月，可易科罰金，衡量審理過程中蘇男已經付了12萬元賠償金，與阿廷達成調解，阿廷也同意給予緩刑機會，於是宣告緩刑2年，仍可上訴。

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