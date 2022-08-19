背著未婚妻誘11歲女童拍捆手上空照　噁男賴皮拒賠錢下場慘了

▲男子叫11歲女童「老婆」，還要求對方拍攝不雅照。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者黃資真／綜合報導

一名27歲男子阿偉（化名）明明有未婚妻，卻透過IG搭訕11歲國小女童成網婆，還傳訊指示女童自拍上空裸照、用毛巾將手捆起來等共得手2張。開庭前男子雖答應賠償40萬給女童，卻屢用「養小孩」、「匯款帳戶弄丟」等藉口推遲，法院認定柯男無悔意，依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪處3年4月。

判決指出，阿偉於去年1月中旬透過社群軟體搭訕年僅11歲的女童，成為朋友後互加LINE帳號傳訊聊天，對話過程中阿偉均稱女童為「老婆」、「寶貝」。

取得女童信任後，阿偉自1月25日起至同年2月6日，接續傳訊「老婆要看我洗澡嗎」、「錄老婆下面可以嗎拜託」、「老婆拍沒穿衣服手捆起來可以嗎？拜託」等語給女童，女童受不了對方的攻勢，便到家中廁所，按照阿偉指示自拍露部分身體、以毛巾綑綁雙手共2張照片傳給阿偉，事後被女童母親發現，事情才曝光。

審理時女童母親表示，孩子睡到一半仍會驚醒，不太敢上網，在學校跟同學交談或接觸也都會害怕。

不過，阿偉審理前與女童及母親達成和解，承諾會於今年1月28日前匯款40萬元完畢，然而到了4月25日準備程序時都未給付，辯稱「有小孩要養，工作沒有很正常，希望可以減少賠償金額，或者分期償還。我可以先拿出5萬元賠償。」到了7月7日辯論終結仍是分文未付，這次則改稱「匯款帳戶弄丟了，所以沒給付，我也沒有現金可以給。」

法官認為，顯然阿偉無賠償誠意，未能彌補女童所受之損害，審酌阿偉從事泥作工作，月薪約3、4萬元，與前任育有1名5個月大之女兒、女兒由生母照顧，被告另與未婚妻同住，曾有竊盜、傷害之前科，依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪處3年4月。