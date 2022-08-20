桃園上輝仙草暗夜惡火釀死傷！　20年老店靠仙草凍成當地名店

▲桃園上輝仙草暗夜惡火釀1死2傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

擁有20年歷史、還是IG打卡名店，桃園中壢上輝仙草店20日凌晨傳出火警意外，火場內更一度有3人受困，警消獲報緊急到場救援，但仍釀成1死2傷的慘劇。上輝仙草在地經營已有20多年歷史，靠賣仙草、豆花、紅豆湯等甜品起家，是中壢區的知名老店，以仙草凍上的上字為招牌記號，一碗綜合仙草奶凍打響知名度，是當地知名美食，沒想到因為一場火警付之一炬。

警消初步調查，受困的民眾為12歲的劉姓女童、63歲的羅姓女子與54歲的劉姓男子，女童於第一時間被警消以雲梯車從3樓救出，緊急送醫急救，所幸僅有吸入性嗆傷；不過63歲的羅姓女子和54歲的劉姓男子被警消尋獲時，情況相當不樂觀，2人被發現時均已無呼吸心跳，且全身多處二至三度燒燙傷，惟羅女緊急送醫後仍不幸不治，劉男經急救後才撿回一條命，目前仍在加護病房觀察中。

▲羅姓女子和劉姓男子2人被發現時均無生命跡象，惟劉男緊急送醫後撿回一條命，羅女則不幸宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）



而上輝仙草在地經營已有20多年歷史，靠賣仙草、豆花、紅豆湯等甜品起家，是中壢區的知名老店，網路除有不少部落客前往寫下食記外，更是IG上的知名打卡名店，並以仙草凍上的上字為招牌記號，以一碗綜合仙草奶凍打響知名度，更是標榜與關西農民合作培育仙草，強調真材實料、絕無添加其它色素及防腐劑。

店家也在招牌仙草奶凍的中間放上一顆份量十足、有「上」字字樣的仙草凍，再配上刨冰、珍珠、芋圓、花生、大豆等配料，份量相當十足。店家也會隨著季節變換，改賣熱品或冷品，一年四季都吸引不少遊客前往嘗鮮，不料20日凌晨卻發生大火意外，令人不勝唏噓。

▲上輝仙草。（圖／網友meteorfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）