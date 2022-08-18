掃地機器人丟資源回收車　「發爐」悲劇了！環保局：5地雷別亂丟

▲高雄市發生掃地機器人丟資源回收車釀火警的危險狀況。（高市環保局提供）



圖文／鏡週刊

五大類危險物品別亂丟！高雄市鼓山區清潔隊16日晚上於貯存場內分類，一輛執行資源回收物收運作業車輛車斗內突然冒出大量濃煙，清潔隊員趕緊把資源回收物倒出來滅火，結果發現裡面有掃地機器人，其中的鋰電池經壓縮摩擦後引起火花致冒出濃煙，所幸當場迅速滅火，未釀成大禍。

環保局張瑞琿局長表示，資源回收已是全民運動，但垃圾車在清運過程中發生爆炸或火燒車仍時有所聞，主要是因為民眾未仔細做好資源分類，經查民眾平時容易錯誤分類的物品包括：高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池及行動電源、滅火器及瓦斯桶等五大類危險物品，如誤將危險物品投入垃圾車斗，經擠壓或敲打產生之火花會嚴重導致氣爆，恐造成民眾或清潔隊員受傷。

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▲掃地機器人其中的鋰電池經壓縮摩擦後引起火花致冒出濃煙。（高市環保局提供）



環保局呼籲民眾丟棄這五大類物品前，應檢查再檢查，確認再確認，妥善處理後再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全。

▲高市環保局提醒五大類危險物品別亂丟。（高市環保局提供）



環保局提醒，為保護自己也保護清潔隊員，五大類地雷物品與正確丟棄方式如下：

高壓瓶罐：如髮膠罐、造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐、噴漆等，因含有易燃氣體或有機溶劑，遇到高溫或壓縮時易引爆，瓶罐應至空曠處排出內容物再回收，噴漆、造型噴霧等內容物排出時則比照一般垃圾處理。 食用性粉狀物：如奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，因粉狀物達到一定濃度遇上高溫，可能引起塵爆燃燒，故可混水當廚餘回收。 金紙或香灰餘燼：必須等澆水餘燼全滅後再裝袋丟垃圾車，否則可能會在垃圾車內悶燒。 鋰電池：包含使用鋰電池的行動電源，經過擠壓也易起火燃燒，應投入電池回收筒回收。 滅火器及瓦斯桶：應循逆向回收管道，將該物品交付原購買店家回收再利用。



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