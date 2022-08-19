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近全裸濕身飆坐重機！「超彈力」正妹身分曝...赴警局又出爆乳新招

圖文／鏡週刊

韓國網路近日瘋傳一段「情侶裸身騎機車」影片，一名身材壯碩的赤膊男騎士，載著後座僅著三點式比基尼的女子，2人頭戴安全帽在雨中同行，大膽舉動掀起網友熱議，雙方身分很快遭起底，分別是一名Youtuber「Boss J」與一名IG網紅「Green」，不過此舉也引來當局注意。昨（18）日Green到警局應訊時，再度推出「最新力作」，浮誇程度令人嘆為觀止。

Green先前多次以只有遮三點、幾乎快全裸的狀態，乘坐由BossJ騎的重機，而BossJ也呈現上半身裸體的狀態，隨後Green把多段影片上傳網路，立刻引發網友關注與熱烈討論，但這也引來當地警方的關注。根據警方說法，Green和BossJ雖然沒有全裸，但明顯可見裸露身體大面積部位，甚至引起他人不悅，已經觸犯《輕犯罪處罰法》。

正妹近全裸騎乘重機惹議，赴警局應訊又出「爆乳新招」太浮誇。（翻自IG）

▲「超彈力」正妹近全裸騎乘重機惹議。（翻自IG）

警方事後將Green的案件立案，並要求Green在本月18日到警局說明。Green如期到警局應訊，但她這次也趁勢推出「最新力作」，不僅搭乘超跑抵達警局，更穿著超華麗的爆乳新娘禮服，浮誇程度令人嘆為觀止。而Green也在IG上傳這段浮誇影片，更寫道「江南憤怒的奔馳」。

Green穿著爆乳新娘禮服到警局應訊。（翻自IG）

▲Green穿著爆乳新娘禮服到警局應訊。（翻自IG）

不過Green的舉動，再度引發網友熱議，就有網友支持她的行動，還稱讚她「太漂亮了」。但也有網友說：「你在幹什麼...」、「到警局應訊不用這樣吧」、「真的是想紅想瘋了。」

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