日本「托盤交易防疫照」6萬人朝聖：衛生習慣好大　Coser被神出

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本18日有25.5萬人確診，創下單日最高確診數。有台灣網友分享日本網友在展覽進行買賣時，以塑膠托盤交易金錢，藉此避免接觸感染。然而，網友卻將目光都放在後方的Coser身上，讓該文瞬間瘋傳爆紅，連本尊都被神出並回應。

台灣推特帳號「加鹽黑糖 談話性實況主」18日在PO文表示，日本人很注重衛生，交易時會將錢放在塑膠托盤上，再拿錢給對方，藉此減少接觸感染，「雖然可能會少了一點親近感但是依然值得人去學習呢！」

然而，各國網友看完文及照片後紛紛歪樓，「記得衛生好習慣」、「衛生習慣好大」、「多謝攝影師捕捉這令人振奮的一刻」、「眼睛還是不受控制的往上飄」、「從始至終完全沒看到盤子」、「哪裡有盤子？」，最後加鹽黑糖也驚訝地說，「完全沒想到大家因為奶子直接跨過語言的隔閡了」。

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有網友也神出該名Coser「エミタス®︎C100お疲れ様でした」，而Coser也分享加鹽黑糖的文章。

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