　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新款「七美帽」嚇壞公所小編！立委見霸氣設計笑翻：萬里怎麼辦

▲新款「七美帽」引發關注。（圖／翻攝自Facebook／地圖製造 MakeWorld.tw）

▲新款「七美帽」引發關注。（圖／翻攝自Facebook／地圖製造 MakeWorld.tw，下同）

記者閔文昱／綜合報導

澎湖七美又有新亮點！當地鄉公所近日委託廠商設計帽子，並表示希望是「簡單明瞭，辨識度高，年輕人會喜歡。」業者看到這樣的要求後也笑回「你的要求太簡單了吧」，最後真的設計出一款直白又別具特色的「七美帽」，引發不小關注。

業者19日在臉書分享照片，只見這款七美帽上出現7個「美」字，完全沒有多餘的修飾與圖案，既簡單又明瞭，也讓鄉長呂啟俊相當滿意。不過「七美報報」的粉專小編在看到這樣的設計後，起初還相當緊張，連忙私訊業者「老闆！怎麼辦喇！鄉長居然真的說要做這款啦！」還透露鄉長鄉長很興奮，三不五時就來詢問帽子出貨進度，讓業者看了瞬間笑翻。

▲新款「七美帽」引發關注。（圖／翻攝自Facebook／地圖製造 MakeWorld.tw）

▲澎湖七美鄉鄉長呂啟俊戴上新款七美帽。

業者也在文內PO出呂啟俊戴著全新款「七美帽」的照片，他還大大比了個讚，整個畫面看起來相當有趣。據了解，這款七美帽為「2022七美璀璨星空音樂晚會」的限量紀念品，民眾只要參加8月27日（六）晚上7點於「月鯉灣遊憩區」以及8月28日（日）晚上7點於「雙心石滬廣場」的場次就有機會免費獲得。

貼文一曝光，不少網友也紛紛留言，「欸不是啦！這個好威喔～五德是不是也要來一下」、「高雄有10條路可以做！一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全，歡迎各里里長洽詢！」、「期待七堵」、「呼叫萬丹鄉長，可以繡滿整個帽子的丹字」，就連進黨立委賴品妤也笑稱，「我們萬里怎麼辦，整頂都是里嗎」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
羅力宣布引退！丘總回應了
共軍軍演！他喊「中國要從台灣撤僑了」　下場出爐
艾成身亡　「驚喜現身開唱」！網悲：為何走後才被看見
付不出15萬！18歲少年困柬埔寨恐遭「拖後山分屍」媽求援

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

我軍艦與共艦對峙最近僅24公尺？　海軍司令部：與事實不符

快訊／今17架共機擾台　8架踰越海峽中線

新款「七美帽」嚇壞公所小編！立委見霸氣設計笑翻：萬里怎麼辦

顏寬恒憂《中介法》扼殺消波塊創意　言論自由遭嚴格管控

台中空品優化近美國標準　盧秀燕：讓市民呼吸好空氣

呱吉再指敬老金沒效益　陳時中打太極：有用就花，沒用就不花

怒轟《中介法》是惡法！　蔣萬安：到今天還要爭取「言論自由」？

張善政正擺脫「佛系」選法？　他2點觀察：怒目金剛味道已出來

受困豬仔有黑數？　網紅Bump：所有政績都給你！只想政府開始做事

民進黨元老魏廷朝之妻張慶惠病逝　女兒魏筠盼外界給家人空間

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

《換乘戀愛2》傲嬌直男超嘴硬　當眾說前女友「狗很醜」...主持人笑翻！

我軍艦與共艦對峙最近僅24公尺？　海軍司令部：與事實不符

快訊／今17架共機擾台　8架踰越海峽中線

新款「七美帽」嚇壞公所小編！立委見霸氣設計笑翻：萬里怎麼辦

顏寬恒憂《中介法》扼殺消波塊創意　言論自由遭嚴格管控

台中空品優化近美國標準　盧秀燕：讓市民呼吸好空氣

呱吉再指敬老金沒效益　陳時中打太極：有用就花，沒用就不花

怒轟《中介法》是惡法！　蔣萬安：到今天還要爭取「言論自由」？

張善政正擺脫「佛系」選法？　他2點觀察：怒目金剛味道已出來

受困豬仔有黑數？　網紅Bump：所有政績都給你！只想政府開始做事

民進黨元老魏廷朝之妻張慶惠病逝　女兒魏筠盼外界給家人空間

姆巴佩搶罰點球還撞梅西？　魯尼痛批：沒看過這麼自私的人

美宣布：對烏克蘭新增「海馬士飛彈」等7.75億美元軍援

美股開盤走低　道指挫跌300點

台灣旅客持落地簽訪泰國　10月起延長為30天

俄國拒在烏克蘭設「非軍事區」　基輔矢言收復1991年疆土

日本「托盤交易防疫照」6萬人朝聖：衛生習慣好大　Coser被神出

公園驚見鱷魚「拖浮屍」游過目擊者瘋傳　25歲男游幾分鐘慘死

布朗尼霸氣封阻！　被讚「重現詹皇賞伊古達拉追魂鍋」

馬3男違停卸貨區！他按喇叭提醒遭嗆「可憐開貨車」　網笑：傻傻的

唐西奇勾射美技成焦點　庫班透露他在「練新招」

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

「全台最辣女里長」爆乳照瘋傳！真實身分曝　年底要參戰這1里

政治熱門新聞

「數位中介服務法」爭議　高嘉瑜：over my dead body

新款七美帽超霸氣！立委笑翻：萬里怎麼辦

網紅Bump：所有政績都給你！只想政府開始做事

張善政1件事被挖出　網驚：原來他是這種人

國境要開了？蔡英文：現在正是時候「政院評估中」

受不了口水戰　黃珊珊嗆陳時中：先對死掉的800多個人道歉吧！

才說「勿以訛傳訛」　外交部轉彎：感謝Bump熱心救援

我軍艦與共艦對峙最近僅24公尺？　海軍司令部：與事實不符

《數位中介法》引爭議！NCC：下週公聽會暫緩

外交部沒做事？去年迄今已3次　亮紅燈示警柬埔寨「要防詐」

顏寬恒憂《中介法》扼殺消波塊創意　言論自由遭嚴格管控

3藍委送被害人抵台　警疑「搶人」

高嘉瑜喊「誓死捍衛言論自由」　陳時中：很敬佩

疫苗採購價格列「機密」封存30年！　藍委轟：等陳時中100歲才能看到

更多熱門

相關新聞

海洋2號載客違法捕撈　澎科大前系主任羈押禁見

海洋2號載客違法捕撈　澎科大前系主任羈押禁見

今年5月初有6名潛水客在澎湖南方四島國家公園東吉島，被發現疑似溺水，海巡署將他們救回後，意外發現其違法捕撈龍蝦、麵包蟹，涉嫌違反《漁業法》，而調查載送他們的遊艇竟屬澎湖科技大學。檢察官蒐證後，於昨（17）日搜索6個地點，認為澎科大海洋遊憩系前系主任陳男涉犯刑法偽造文書、詐欺取財、背信及政府採購法等犯嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，另2名被告即澎科大胡姓教授、郭姓業者則諭令請回。

看電視不小心睡著！醒來見怪眼神

看電視不小心睡著！醒來見怪眼神

解放軍發布「俯瞰澎湖」影片　空軍：這是中共認知戰伎倆

解放軍發布「俯瞰澎湖」影片　空軍：這是中共認知戰伎倆

澎湖遊客請員警幫拍照　本尊回應了

澎湖遊客請員警幫拍照　本尊回應了

即／澎湖18歲女騎士自撞　慘死跨海大橋上

即／澎湖18歲女騎士自撞　慘死跨海大橋上

關鍵字：

七美帽澎湖七美

讀者迴響

熱門新聞

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

創作曲沒人要！艾成生前「嘶吼自己唱」片段曝

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

狠男吃住睡都靠死者　又和他女友曖昧

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

刺死室友口角　嫌驚嚇過度講不出話

彰化奇景！防火巷13年進化史　網友驚：從空橋變成倉庫　

台男慘遭凌虐家屬悲：像老了30歲

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

線上搶訂「手搖飲買1送1」爽喝8天

愛莉莎莎赴泰國被偷「損失13萬」！曝超昂貴成本

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

更多

最夯影音

更多
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面