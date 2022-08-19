新款「七美帽」嚇壞公所小編！立委見霸氣設計笑翻：萬里怎麼辦

▲新款「七美帽」引發關注。（圖／翻攝自Facebook／地圖製造 MakeWorld.tw，下同）

記者閔文昱／綜合報導

澎湖七美又有新亮點！當地鄉公所近日委託廠商設計帽子，並表示希望是「簡單明瞭，辨識度高，年輕人會喜歡。」業者看到這樣的要求後也笑回「你的要求太簡單了吧」，最後真的設計出一款直白又別具特色的「七美帽」，引發不小關注。

業者19日在臉書分享照片，只見這款七美帽上出現7個「美」字，完全沒有多餘的修飾與圖案，既簡單又明瞭，也讓鄉長呂啟俊相當滿意。不過「七美報報」的粉專小編在看到這樣的設計後，起初還相當緊張，連忙私訊業者「老闆！怎麼辦喇！鄉長居然真的說要做這款啦！」還透露鄉長鄉長很興奮，三不五時就來詢問帽子出貨進度，讓業者看了瞬間笑翻。

▲澎湖七美鄉鄉長呂啟俊戴上新款七美帽。

業者也在文內PO出呂啟俊戴著全新款「七美帽」的照片，他還大大比了個讚，整個畫面看起來相當有趣。據了解，這款七美帽為「2022七美璀璨星空音樂晚會」的限量紀念品，民眾只要參加8月27日（六）晚上7點於「月鯉灣遊憩區」以及8月28日（日）晚上7點於「雙心石滬廣場」的場次就有機會免費獲得。

貼文一曝光，不少網友也紛紛留言，「欸不是啦！這個好威喔～五德是不是也要來一下」、「高雄有10條路可以做！一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全，歡迎各里里長洽詢！」、「期待七堵」、「呼叫萬丹鄉長，可以繡滿整個帽子的丹字」，就連進黨立委賴品妤也笑稱，「我們萬里怎麼辦，整頂都是里嗎」。

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