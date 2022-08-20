不只七美帽！高雄人敲碗「一心到十全」比照　他搶先做民民民

▲高雄市議員參選人張博洋自製3個民字的「三民帽」。（圖／翻攝張博洋臉書）



記者許展溢／高雄報導

澎湖七美鄉推出印有7個美字的紀念帽爆紅，引起眾多網友敲網想買外，不少人討論還有哪裡的縣市也有「數字地名」，台灣基進高雄市議員參選人張博洋搶搭這波風潮，自製3個民字的「三民帽」，且高雄從一心二聖到九如十全，不只數字地名，還有數字路名，讓網友們喊話商圈，也來頂帽子吧，只是有人問「萬丹怎麼辦？」

澎湖七美鄉公所8月27、28日將舉辦「2022七美璀璨星空音樂晚會」，公所特別訂製印有7個「美」字的「七美帽」要送給參加民眾，但只有100頂。這兩天數字地名引起網友熱烈討論，張博洋表示，澎湖有七美帽，同樣身為數字地名的三民區，其實也可以來個三民帽。

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▲張博洋說，自製的三民帽是用瓦愣紙板直接加工上去。（圖／翻攝張博洋臉書）



張博洋說，高雄從一心二聖到九如十全，不只數字地名，還有數字路名，如果配合上當地的特色商圈，比方説多多多商圈、合合合合合合夜市之類的，也許會是一個網友們打卡朝聖領取的趣味亮點。

張博洋提到，今在辦公室自己手工自製三民帽，用瓦愣紙板直接加工上去，但不是很滿意，因看起來跟設計圖有點落差，若直接電繡應該會好看十倍，最後問有人想要民民民帽嗎？有網友留言「要買5頂」、「我開始期待十全商圈也要做帽子」、「+1」等。

▲邱俊憲臉書貼出一張許多高雄人一看就懂的圖。（圖／翻攝邱俊憲臉書）



高雄市議員邱俊憲則在臉書貼出一張許多高雄人一看就懂的圖，那就是「1個心字、2個聖字、3個多字、4個維字、5個福字、6個合字、7個賢字、8個德字、9個如字和10個全字」。

這張圖也在網路上流傳引發熱議，有網友說「宜蘭的星星星跟結結結結結飄過」、「高雄人的通關密語」、「好特別的詮釋」，還有人看到這張圖說「今年的高雄聖誕樹，就決定是它了！」不過有網友指出，那「萬丹和萬巒怎麼辦」？網友和邱俊憲回應「卍丹、one巒就結束了」。