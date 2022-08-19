客運鬧駕駛荒！國光客運發最高萬元獎金搶人　介紹人也能領3千

▲國光客運祭出獎金搶駕駛人才。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

客運業鬧駕駛荒，公路總局明(8/20)天起祭出「擴大徵才就業安薪方案」招募1158名駕駛，包括駕訓費、生活津貼、任職滿1年獎勵金等，新進駕駛最高可領12.2萬元補助。國道客運也下重本搶人，國光客運祭出獎金，離職駕駛員回鍋滿1年加發5千獎金，新手滿一年則給1萬元，連介紹人也有2千到3千不等介紹金。

疫情回溫，客運業減班班次逐漸恢復，各家客運卻大鬧駕駛荒，紛紛出現1成到2成不等缺工情況。公路總局今年再度重啟「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，本週六(8/20)起將陸續在嘉義、花蓮、新竹、台中、台北、高雄接力登場舉辦6場徵才，目標要替客運業招募1158名駕駛，初估投入5800萬元補助和津貼協助客運業徵才和留才，包括駕訓費、生活津貼、任職滿1年獎勵金等，無照新進駕駛受訓和任職後最高可領到12.2萬元補助，其中近10萬元由公路總局補貼，其餘客運業者補助。

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由於各家客運都有缺員情況，客運業也掀起搶人大戰，國光客運內部也瘋傳一份駕駛招募獎勵計畫，自8月起到12月底止，針對新進駕駛員招募，若是由介紹人介紹的新進駕駛員，經報名考試任用且受訓分發車站後，任職滿6個月將發放5,000元獎金、滿一年者發給10,000元獎金；介紹人在新進駕駛任職滿6個月頒給2,000元、滿一年再加發3,000元介紹獎金。

▲國光客運出現駕駛荒，祭出重金搶人才。（圖／國光客運）

除向新人招手外，國光客運也要召回離職駕駛回鍋，國光客運也公告，介紹人介紹離職達半年以上之駕駛員，經報名資格審查及考試合格者，於受訓分發車站後，任職滿6個月發給3,000元獎金、滿一年者發給5,000元獎金；介紹人在該復職人員受訓分發車站後，於任職滿6個月頒給2,000元、滿一年再加發3,000元介紹獎金。

此外，應徵假日計趟駕駛也有3千到6千元不等獎金。另外招募活動結束後，該車站單位駕駛編配比達95%或98%以上，站長核予記功或嘉獎，並頒發車站團體獎金3,000到5,000元。

對此，國光客運回應表示，因客運公司間搶人挖角很嚴重，自助人助再配合上公總攬才留才優惠專案，希望可以紓解駕駛荒多年沉痾。