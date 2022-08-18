四川限電再升級！辦公大樓「沒冷氣吹」　百貨公司「停用電扶梯」

▲成都多間百貨公司關閉了冷氣、電扶梯，並停用大螢幕。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川限電情況進一步升級，除了強制全省工業用電戶停止生產6天外，成都許多辦公大樓也被要求停用中央空調，甚至連百貨公司都關閉了冷氣、電扶梯，連太古里知名的「裸眼3D大螢幕」也已經暫停使用。

根據《澎湃新聞》報導，成都有部分辦公大樓17日起在政府的要求下已實施斷電措施，大樓內的中央空調暫時停用。

成都導遊協會證實，已經接到物業（大樓管理方）通知，因持續高溫紅色預警，協會所在的時代數碼大廈已啟動緊急預案，要求停止使用空調、照明等耗電設施設備，一旦超負荷預警將拉閘限電，「我們將配合用電通知實行居家辦公，後續根據物業通知恢復正常辦公。」

▼電力公司要求辦公大樓節約用電。（圖／翻攝澎湃新聞）

電力公司發出的通知指出，「入夏以來，受持續極端高溫乾旱災害天氣影響，成都市用電需求暴漲，水電降水來水歷史最少，水電出力驟減，電力供需形勢十分危急……請貴單位積極配合減少空調、光彩亮化等負荷用電，實施有序用電。從8月17日0點起，每日全天將用電負荷降至983千瓦以內。」

物業的通知則提到，「接國家電網通知每日全天將用電負荷降至983千瓦以內，換算10千伏高壓電壓為60安，而本大樓每天實際用電在160至190安之間，是國家電網測算後要求範圍的2至3倍，然而大樓最主要的用電負荷就來自於使用空調，現在電力供給減少了三分之二，只能按照經信局有序用電管理應急預案要求停止使用空調，才能達到降低用電負荷的效果，符合電網供給要求的範圍。」

通知內更警告，「如大樓一直超負荷運行，極大可能受到國家電網限電和停電的措施，而且在重新申請恢復供電時，也有被國家電網和成都市經信局處罰的風險。」

另外，報導提到，成都多個商場也已經關閉了冷氣及電扶梯，並停用部分照明，連太古里知名的「裸眼3D大螢幕」都暫停使用。

四川缺電情況相當嚴重，四川省經濟和信息化廳15日宣布，由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川電網安全，確保民生用電，確保不出現拉閘限電，經研究決定，從8月15日起取消主動錯避峰需求響應，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶，包含白名單重點保障企業實施生產全停，放高溫假，讓電於民，時間從8月15日0時至20日24時。

▼物業發出的通知。（圖／翻攝澎湃新聞）