俄羅斯境內軍火庫起火！克里米亞空軍基地爆炸　刻赤大橋也遭襲

▲俄羅斯蒂莫諾沃村(Timonovo)的軍火庫在18日晚間發生爆炸。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯距離烏克蘭邊境僅40公里的一處俄軍彈藥庫在18日晚間發生爆炸,目前無人傷亡。事實上,俄羅斯境內、佔領區近來發生多起爆炸事件,光是在克里米亞的空軍基地就發生至少4起,連接克俄的刻赤大橋也傳出爆炸聲,還有一架烏克蘭無人機被擊落。

根據《衛報》報導,俄國邊境別爾哥羅德州(Belgorod)的蒂莫諾沃村(Timonovo)在18日晚間發生爆炸,起火地點是當地一處軍火庫,該地距離烏克蘭僅50公里,州長格拉德科夫(Vyacheslav Gladkov)在聲明中表示,目前沒有造成人員傷亡。

近來俄羅斯境內、佔領區發生多起爆炸事件,俄羅斯在克里米亞的最大軍用機場「貝爾貝克空軍基地」(Belbek)在18日就發生至少4次爆炸;位在西部的薩基空軍基地(Saky air base)9日爆炸,至少8架包含蘇-24和蘇-30在內的俄軍戰機被毀,之後幾乎所有軍機都轉移至貝爾貝克空軍基地。

BREAKING. First reports about the powerful explosions at the major Russian airbase #Belbek near Sevastopol naval base in occupied #Crimea. pic.twitter.com/3RAyBrhAe8