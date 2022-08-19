俄羅斯境內軍火庫起火！克里米亞空軍基地爆炸　刻赤大橋也遭襲

▲俄羅斯蒂莫諾沃村（Timonovo）的軍火庫在18日晚間發生爆炸。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯距離烏克蘭邊境僅40公里的一處俄軍彈藥庫在18日晚間發生爆炸，目前無人傷亡。事實上，俄羅斯境內、佔領區近來發生多起爆炸事件，光是在克里米亞的空軍基地就發生至少4起，連接克俄的刻赤大橋也傳出爆炸聲，還有一架烏克蘭無人機被擊落。

根據《衛報》報導，俄國邊境別爾哥羅德州（Belgorod）的蒂莫諾沃村（Timonovo）在18日晚間發生爆炸，起火地點是當地一處軍火庫，該地距離烏克蘭僅50公里，州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在聲明中表示，目前沒有造成人員傷亡。

近來俄羅斯境內、佔領區發生多起爆炸事件，俄羅斯在克里米亞的最大軍用機場「貝爾貝克空軍基地」（Belbek）在18日就發生至少4次爆炸；位在西部的薩基空軍基地（Saky air base）9日爆炸，至少8架包含蘇-24和蘇-30在內的俄軍戰機被毀，之後幾乎所有軍機都轉移至貝爾貝克空軍基地。

BREAKING. First reports about the powerful explosions at the major Russian airbase #Belbek near Sevastopol naval base in occupied #Crimea. pic.twitter.com/3RAyBrhAe8 — Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) August 18, 2022

除此之外，連接克里米亞與俄羅斯的「刻赤海峽大橋」（Kerch Strait Bridge）附近也傳出爆炸，周圍居民都聽到強烈爆炸聲響，當地媒體指出有一架烏克蘭無人機被擊落；該座大橋是俄軍重要補給路線，也是烏克蘭軍隊的主要目標之一，目前俄軍的防空系統已全面啟動。

Loud explosion reported in Kerch, according to occupation authorities air defense system activated https://t.co/4nlXzpfwQT #Ukraine pic.twitter.com/0JgnL3iRby — Liveuamap (@Liveuamap) August 18, 2022

在18日的爆炸發生之前，克里米亞就已經發生多起類似事件，導致許多俄羅斯人爭相離開當地，光是16日就有創紀錄的3.8萬輛車通過邊境。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）17日表示，陷入恐慌的俄羅斯人終於意識到，克里米亞不是個適合他們的地方，更暗示會發動更多襲擊，要烏克蘭人遠離任何俄軍的基地或指揮所。

►俄國防部宣稱 烏克蘭準備對「歐洲最大核電廠」發動攻擊

►烏克蘭情報官：收復領土「大反攻」很快啟動 可能時間點曝光

►烏克蘭策劃「3度襲擊」克里米亞 重創俄黑海艦隊！指揮官被拔

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》