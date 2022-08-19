預言已見「棄黃保蔣」　王世堅自稱「柯」學家：柯文哲太鬼了啦！

▲台北市議員王世堅分析台北市長選戰。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

前總統陳水扁17日針對2022北市藍綠白三強鼎立的狀況分析，台北市長選舉絕對會棄保，且棄黃保陳、棄黃保蔣機會較大。對此，民進黨台北市議員王世堅19日表示，台北市長柯文哲對於民進黨台北市長參選人陳時中的仇恨值太高，最後可能棄黃保蔣，「柯文哲太鬼了啦，我是『柯』學家，非常清楚柯文哲的一舉一動，已經看到這現象跟味道」。

陳水扁指出，民進黨的基本盤介於36%到41%，視人選及對手有所浮動，今年的三強鼎立看起來很像1994年，但1994年是棄保失敗，「而2022絕對會棄保、且棄保不會失敗，結果會是棄黃保陳、棄黃保蔣機會較大，即便背後有柯文哲撐腰，被棄保可能性還是很大，畢竟是第三大黨，還是有他的極限在。」

針對陳水扁預測棄保一事，王世堅19日於節目《POP撞新聞》指出，陳水扁政治分析一向很精準，但他認為這次會有一點不一樣，有一點是無法預估的，就是近年來選民對是非與政治人物看法，蔡英文主席跟陳水扁都講到，大型選舉一定要有政黨在資源上、支持者動員上提供支持，不過「選民是會流動的。」

王世堅表示，有些選民雖然支持民進黨，但卻不會每次都支持民進黨提名的人，這回沒有支持不代表心不在民進黨，或不支持民進黨政策，同樣國民黨也是，可看出選民是會流動的；然而，這也是到目前為止，無論哪家民調黃珊珊都小輸，甚至在民進黨還沒確定人選時，黃珊珊民調還贏過蔣萬安。

王世堅補充，台北都會區民眾有自己的想法，「三腳督」還會再堅持下去，目前還不至於到棄保，若真的棄保則要看柯文哲與蔣萬安兩人動作決定。

王世堅說，柯文哲對陳時中的仇恨值太高，柯要保持他「醫政一哥」的專屬光環與十字架，因此當陳時中從醫界出來參選台北市長時，就會同行相忌，而仇恨會做出非理性行為的可能性很高，「柯文哲太鬼了啦，我是『柯』學家，非常清楚柯文哲的一舉一動，已經看到這現象跟味道」。

王世堅坦言，柯要放棄黃珊珊很容易，黃珊珊辭去副市長後沒有資源，只能靠過去老同事與地方繼續跑選舉，所以黃會是三位候選人資源最少的人，端賴柯文哲要不要支持黃珊珊；柯文哲很清楚，既然副市長離開、又不是掛民眾黨，柯文哲可以表現上熱情相挺，但事實上沒有實際支援。

王世堅強調，若蔣萬安開始空戰，形塑自己是「正藍少主」的孤臣孽子，將其他不是綠軍的泛藍參選人黃珊珊打為歷史罪人時，就很有可能發生棄保，「雖然黃珊珊對市政最熟，但選舉不是最熟市政的人，市民就投給你，市民會思考誰的未來團隊、提出願景最能達到。」