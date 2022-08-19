知名綜藝主持涉性侵！趁恐慌症發作硬上　噁問：被X會叫成怎樣

▲台中一吳姓文創店老闆以聊天為由，深夜約恐慌症男子到家中，趁他病情發作癱軟時性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一吳姓文創店老闆深夜約男網友阿明(化名)到家中聊天，明知道他有恐慌症，卻頻頻羞辱他「有恐慌症的這種人，被X會叫成什麼樣子」、「做愛是很開心的事情，跟我做過你就知道你這些煩惱都不是煩惱」，並趁他病情發作癱軟在地時，性侵他得逞。此案經上訴到台中高分院，法官依犯強制性交罪，處吳男3年6月徒刑，全案還可上訴。

據了解，吳男為碩士學歷，曾進軍演藝圈，在知名綜藝擔任過助理主持，也當過國中代課老師，但在解釋鹿港摸乳巷時做出摸乳狀，又使用「抓奶」一詞引發家長抗議，吳男在退出演藝圈和教育圈後，在台中西區開了一家文創店。

判決書指出，吳男在去年1月31日凌晨時上網路聊天室，認識了因恐慌症而想找人聊天的阿明，吳男以見面聊為由，約阿明凌晨2點到店內住處。一等阿明進門，吳男關下鐵門，變臉恫嚇說「這個時間點誰會出來跟你聊正經的事」，阿明覺得情況不對拿出手機錄影，吳男又繼續揚言「我想要看這種有恐慌症或有焦慮的這種人，被X會叫成什麼樣子」、「我想要看這種人壓抑了這麼久，就沒有性慾了好可憐」、「讓你知道有多爽，然後你就開開心心坐車回家」等語。

阿明眼見無法逃脫，因害怕而恐慌症發作癱軟在地、全身抽筋，吳男趁機將他衣褲脫下強制性侵得逞。事後阿明向朋友哭訴此事，經朋友陪同到警局報案。

全案審理時阿明指控，那天晚上他很焦慮，需要有人陪伴說話，上網遇到暱稱「登山」的吳男，本來說好只是純聊天，到他家後吳男卻變臉，不斷羞辱他到哭，還跟他說「做愛是很開心的事情，跟我做過你就知道你這些煩惱都不是煩惱」。

阿明證稱，吳男強拉他到2樓，他想往樓下走，吳男卻恐嚇說「我應該把你推下去，讓你摔死」，讓他嚇到不敢動，最後他趁隙跑到樓下，吳男又追上來，他當時恐慌症快發作、心跳的很快，哀求吳男讓他回家，吳男卻嘲諷「我第一次看到恐慌症的人在我家發作，他會不會死在我家」，再趁他恐慌症發作、癱軟在地時性侵得逞。

阿明表示，他原本因同志身分、又害怕報案後要一再講述此事不敢報案，後來受到朋友鼓勵，他也覺得如果不站出來做點什麼，這件事就永遠是他心理的陰影，他也想讓吳男付出應有的代價，終於鼓起勇氣報警。

一審法官因阿明錄影只有3分鐘，與待在吳男住處長達4小時相比，仍有可疑之處，因無其他直接證據，判吳男無罪。二審法官檢視錄影、訊息等相關證據，認為阿明和吳男相約時已經明言沒有要發生性行為，在店內也表達拒絕，但吳男卻強制對他性交，犯後還否認犯行，未與阿明和解，依犯強制性交罪，處吳男3年6月徒刑，全案還可上訴。