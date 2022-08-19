NCC推「數位中介法」引反彈　陳時中建議：社會對話取得平衡

記者呂晏慈／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，引發質疑恐箝制網路言論自由。對此，民進黨台北市長參選人陳時中19日受訪表示，該案牽涉言論自由、公開透明，但是假訊息也需要稍微評議，應與業者溝通、跟社會對話，取得適當的平衡。

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者呂晏慈攝）

陳時中今天上午出席2022台北國際觀光博覽會開幕典禮前受訪時說，目前NCC在處理「數位中介服務法」草案，這是一個非常複雜的案件，會牽涉到相關言論自由、言論管理、公開透明等等，但是假訊息也需要稍微評議，如何取得適當的平衡？現在開過3次會，絕對不會在3次會議裡面能夠解決，世界各國有關Facebook、Google等都有相關爭議過，所以應靜待NCC與各個業者的溝通、跟社會的對話，是不是能夠達到最好的效果。他也說，討論法案時用「扣帽子」的方式是不好的。

此外，媒體關注，柯文哲批評「3+11」資料被放在監察院，哪算公開透明？陳時中說，已經把資料提供給監察院，大家就看監察院的報告吧，在行政體系有一定監督的體系在。陳時中談及，整體疫情是人與病毒的作戰，大家都是同一條船的人，與疫苗一起形成一個對抗。

另對於國民黨立法院黨團批評疫苗採購竟然會以密件封到民國140年，陳時中解釋，他不清楚是否有封到140年，不過相關密件是根據合約的保密條款內容；媒體追問裡頭是否有「不能說的秘密」？陳說，大家都有商業基本常識，很多商業行為會簽訂相關保密條款，包括購買疫苗和其他很多藥物，都有保密條款。