落實工地聯繫　安南警即時查獲鋼筋竊賊

▲台南市警三分局長安派出所，在安南區長和路查獲黃姓男子偷工地鋼筋，全案依竊盜罪函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局長安派出所17日下午4時許接獲工地報案，在安南區長和路發現一名員工疑似竊盜鋼筋，員警火速趕至現場，在自小貨車旁查獲從工地偷來的鋼筋，逮獲39歲黃姓男子，全案依竊盜罪函送台南地檢署偵辦。

長安所所長黃俊榮平時對於轄區工地建案落實宣導防竊、反詐宣導，並積極建立聯繫管道。17日下午4時許接獲工地主任致電，在安南區長和路建築工地內，發現一名男性員工在搬運鋼筋至小貨車上，疑似行竊。所長黃俊榮、警員陳奕兆立即前往查察，即在車旁查獲偷來的鋼筋，竊嫌見躲不過查緝，方束手就擒，配合調查。

經查，竊嫌為39歲的黃姓男子，為工地員工，發現建築工地放置不少鋼筋，心生歹念欲行竊變賣現金。惟在搬運過程中，便被工地人員發現，予以制止並通報員警前來，黃男見躲不過查緝，遂自行將貨車上的鋼筋卸下，歸還工地。現場查獲鋼筋400公斤（市值新台幣1萬元），依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

市警三分局表示，安南區建築工地眾多，警方除請建設公司對於工地內器具、材料須妥善做好保全設施外，轄區派出所亦落實防竊等宣導，全力維持治安，強化可疑人車盤查，給市民一個治安安穩的環境。