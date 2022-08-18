台灣OL騎機車、變電箱成最美風景！82位插畫漫畫繪師作品一次收

▲82位台灣繪師作品一次收！其中台灣OL、騎機車等日常風景在日本受到喜愛。（圖／蓋亞文化提供）

記者林育綾／綜合報導

「台灣OL」系列插畫走紅台日！像是牽著機車過馬路、拿手搖飲、鐵皮屋背景、變電箱等，都是台灣的日常風景，但對國外讀者來說都是特色。蓋亞文化與日本知名創作網站pixiv合作，今年推出第二彈《ArtistsinTaiwan2022:臺灣插畫.漫畫家藝術精選》，收錄82位臺灣繪師作品，其中有7成為新收錄作者，預計再釀一波收藏潮。

蓋亞文化提到，近年插畫與漫畫已逐漸進入主流視野，愈來愈多產業以特別企劃方式，與插畫和漫畫創作者合作，特別是遊戲產業，催生許多世界知名創作者，也讓許多人好奇，「這些臥虎藏龍的創作者到底是誰？」

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蓋亞文化與日本知名創作網站pixiv合作，在去年推出《ArtistsinTaiwan2022：臺灣插畫・漫畫家藝術精選》，市場反應相當熱烈，至今熱銷5刷！收錄逾80位臺灣繪師的精采作品，範圍涵蓋插畫、動畫、漫畫等藝術原創作品，200頁全彩、共呈現數百張精緻美圖，同時收錄畫家的pixiv、Facebook、Twitter、IG等社群帳號，堪稱「台灣史上最強的繪師圖錄」。

▲▼蓋亞文化與pixiv合作，推出第二彈《ArtistsinTaiwan2022：臺灣插畫・漫畫家藝術精選》，收錄82位台灣繪師作品。（圖／蓋亞文化提供）

今年雙方再度合作，推出第二彈《ArtistsinTaiwan2022：臺灣插畫・漫畫家藝術精選》，收錄82位台灣繪師作品，其中有7成為新收錄作者，並由插畫家天之火擔綱封面主筆，他多年來以「台灣OL」為創作主題，畫面裡有迷人的上班族女孩、倚靠著機車、滑著手機，手腕上懸掛著手搖飲；而女孩的身後工地的鐵皮圍籬上有著塗鴉，都是台灣常見的風貌地景。

▲插畫家天之火擔綱封面主筆，多年來以「台灣OL」為創作主題。（圖／蓋亞文化提供）

天之火也分享，OL插畫誕生於6年前，當時只是一張隨筆，畫下一個女孩牽著機車過馬路，「如果有機車的題材，我一定會優先選擇，畢竟台灣是機車王國。其他題材的話，說實在的就是台灣的日常；對國外讀者來說，到處是特色。」

此次精選作品集，由pixiv完全監修，採用日本名簿式畫集，並以中日文雙語呈現。pixiv指出，去年選擇台灣為海外首站後，第二站則是韓國，目前也已推出韓國版圖錄。今年再與蓋亞文化推出台灣新刊，加碼收錄去年首刊沒能收錄進的繪師作品，期待透過這系列的畫集，讓創作者超越地域和語言的限制，將作品傳遞到更遠的地方。

▲堪稱「台灣最強的繪師圖錄」。（圖／蓋亞文化提供）



蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫也補充，去年推出第一彈後，反應相當熱烈，至今熱銷5刷；但仍有許多遺珠之憾未能收入進圖錄，因此再與pixiv共同推出第二彈，而收錄的創作者風格也相當多元。

李亞倫也說，近年來，不論是圖像閱讀或是圖像創作，台灣繪師的能量都已不容小覷，從插畫、漫畫到遊戲等，都可看見精采作品，也有許多創作者同時活躍於海內外，透過良性互動與跨界合作，希望未來可以看到更多有才華的創作者出現。