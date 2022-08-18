介入港台民眾東南亞詐騙案？　陸外交部：積極查找解救相關人員

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

近期台灣和香港陸續爆出有人蛇集團仲介去東南亞高薪工作，實際上是從事詐騙，不服從的人甚至遭到囚禁毆打、變賣器官等惡劣對待，至今有許多人無法脫困。針對港台人士打工受騙事件，大陸外交部今（18）日也回應，將會維護港台同胞安全合法權益，已經積極查找解救相關人員。

大陸外交部今日舉行例行記者會，現場有記者提問，「近期，超過5千名台灣民眾被詐騙集團以工作名義騙到緬甸等國家，其中2000多人仍被關押。香港特區政府近期也表示，有港人疑似在泰國等地失聯。外交部對此有何評論？」

對此，汪文斌表示，「中國政府高度重視領事保護工作，全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益。」中國駐有關國家使領館正與駐在國政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員。

汪文斌說，同時我們再次提醒中國公民，警惕境外網絡虛假招聘訊息，嚴格遵紀守法，確保人身安全，及時舉報有關涉詐騙涉賭信息。如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與中國駐當地使領館聯繫。

▲緬甸KK園區被外界認為是最危險的詐騙園區，外部用鐵絲網圍著。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

近年不少台灣人赴柬埔寨淘金被詐騙，甚至傳出於當地進行人口販運，凌虐、性侵、活摘器官等事件。不只台灣人上當受騙，香港入境處也證實已經接獲12名港人家屬求救報案。

據了解，大陸駐緬甸大使館也透過緬甸外交部聯絡解救，但緬甸未能找到受困人。香港入境處「協助在外香港居民小組」收到相關求助後，已即時按求助人意願協助其向當地警方報案，小組了解其中12名港人已安全離開當地。

至於其餘失聯五名港人，相關單位也密切與家屬、警務處、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館或總領事館保持密切聯繫，並跟進個案。並透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查。