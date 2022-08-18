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社會 社會焦點 保障人權

物理學霸自學架賭博網站！一條龍服務抽成海削　警拘9人抄查

記者張君豪／台北報導

刑事局18日宣布偵破隱身台北市大安區的境外博弈公司，警方行動搜索、約談廖姓主嫌（37歲）及公司工程師等9人到案，刑事局偵一大隊2021年11月間偵辦盧嫌提供境外博弈集團運作服務「棋趣博弈網」，警方溯源追查，發現盧男經營的跨境賭博網站雖然供大陸、東南亞賭客投注，但分析金流發現也有台灣民眾下注簽賭，據此溯源追查。

▲刑事局破獲廖姓主嫌提供大陸博弈網站服務獲利逾百萬元，查扣涉案主機。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲廖姓主嫌提供大陸博弈網站服務獲利逾百萬元，查扣涉案主機。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊會同台北市大安警分局、台中市刑大等單位共組專案小組，鎖定大學物理系資優生，自學程式設計的廖姓主嫌（37歲）在台北市大安區開設網路資訊公司，透過國內人力銀行網站招募系統工程師，但實際上卻提供大陸博弈網站客製化鬥地主、妞妞、三公等網路賭博遊戲服務，加上刑事局追查前案，發現有台灣民眾投注賭博，認定涉嫌賭博罪證確鑿展開追查。

▲刑事局破獲廖姓主嫌提供大陸博弈網站服務獲利逾百萬元，查扣涉案主機。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組在7月21日發動搜索，並約談廖姓主嫌及公司工程師、系統服務商等9人到案說明，並當場查扣筆記型電腦1台、電腦主機8台、螢幕9台、電腦螢幕7組、手機1支、防火牆安全閘道器1台、網路分享器2台、筆記本1本等證物。

廖嫌到案後否認從事設計賭博網站有操盤博弈犯罪行為，辯稱系統設計是提供境外客戶服務，但警方掌握盧姓主嫌的賭博機房金流，確定廖嫌等人提供系統設計，並收取大陸博弈集團逾百萬元的抽水服務費，加上有部分金流使用虛擬貨幣泰達幣熱錢包交易，警方認定觸法，警詢後依觸犯賭博罪嫌移送台北地檢署複訊。

刑事局呼籲，博弈事業常以合法求職平台，以高薪為誘因招募員工，如發現工作內容與實際應徵不同或工作項目涉嫌違法應儘速脫離，並向警察機關檢舉。

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