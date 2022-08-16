竹聯3堂口涉4起人口販運　刑事局：目前無證據示和統促黨有關

記者張君豪／台北報導

日前經媒體報導「竹聯幫出手了！在柬埔寨勢力龐大，統促黨主席白狼張安樂介入救援，其中靠著2名竹聯幫熟稔當地的道上大哥，共救了20幾名台灣人」，內容指在柬緬台灣人慘遭人蛇集團「賣豬仔」運送到當地凌虐性侵案件中，台灣人遭上述方式被營救、贖身返台的人數，遠比政府救出的多很多。

▲統促黨總裁張安樂帶柬埔寨求職受害人到北檢，控告徐國和刑事局誹謗 。（圖說以下同／記者劉昌松攝）

政府為此表達不滿，15日晚間透過刑事局接連發布聲明，甚至聲稱在台招募販運人口、及海外營救人的都是竹聯幫，刑事局反黑科15日晚間聲明指出，「竹聯幫（或統促黨）分飾神鬼兩角色的幫派組織，還企望能藉此擦脂抹粉、美化形象，實在低估國人的智慧。」

刑事局將涉嫌經營跨境販運台灣人的竹聯幫東堂，和統促黨內竹聯幫參加跨國營救的幫派成員牽扯在一起，統促黨總裁張安樂今天下午赴台北地檢署，按鈴提告刑事局妨害名譽。

面對統促黨提告，刑事局下午再度發布聲明：經警方清查，有關柬埔寨等地販賣人口案，現已有事證顯示，竹聯幫共有三個堂口涉及其中4件人口販運案件，警方仍持續溯源偵辦中；發布訊息中儼然點名竹聯幫是操盤賣台灣豬仔最大宗的黑幫。

但《東森新媒體ETtoday》記者電詢刑事局高層，刑事局坦承「目前沒有證據顯示參與協助營救台灣人的統促黨、竹聯幫成員、有參與人口販運的證據」，但刑事局強調，無論任何黑幫或假借政黨名義的幫派組織，警方定會監控嚴辦，維護社會治安。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖 女兒出生5天後二寶爸離奇亡

►快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車



►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了