賣82台人《角頭》臨演起底　警揭還有南部大咖家族操盤賣豬仔

▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉嫌跨境販賣台人到柬埔寨，遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

柬緬跨境人蛇集團賣台灣豬發大財案情持續延燒，刑事局反黑科日前對外表示，根據檢警調查，目前鎖定包含竹聯幫東堂之外，點名該幫還有三堂口涉案；道上兄弟指出，竹聯幫東堂本來就是以「交通運輸」走私軍火、毒品等違禁品為主，因此涉入操盤賣台灣人到柬緬黑心生意並不意外，但隸屬東堂東心會的主嫌、綽號小新的李振豪（34歲）在竹聯輩分低微，居然短短3個月內賣82名台灣人到柬埔寨，以每人頭2萬美金酬勞計價，獲利近5千萬元新台幣。

中山區某角頭透露，李男（曾在《角頭》擔任臨演）就讀育達科大時混跡中山區，曾當過酒店經紀人，也當過小藥頭、經營高利貸，後來加入竹聯幫天堂，近幾年才轉檯到東堂，但輩分、知名度不高，資深幫眾多未聽過李男名頭，他卻能操盤該堂口跨境販賣台灣人。

李遭警方查獲時，手機通訊軟體查出有跟東南亞蛇頭通訊紀錄，且透過虛擬貨幣泰達幣收錢交人，事證明確，事後李男也遭檢警收押續查。但專案小組也懷疑，李嫌僅是該幫操盤跨境人口販運的斷點死轉手，加上李嫌到案後對賣台灣豬贓款金流交代不清，更讓警方懷疑他只是該幫操盤人口販運的「一個人頭」；根據警方調查，發現台灣近半年「賣台灣豬」跨境販運人口的犯罪行為，黑幫都採取機動任務編組，徒增警方追查上的難度。

例如新北市刑大查獲天道盟不倒會鄭姓角頭涉嫌擄綁台灣女性打算賣到柬埔寨，旗下人員卻如同詐騙團夥有嚴密分工，包含承包網路招募、辦理住宿接送、偽造小黃卡辦簽證的行政組，收帳撥款的會計組，以及幕後操盤的決策階層，接送台灣豬仔的成員多是原本混跡特種行業的酒店幹部，多因疫情酒店生意變差、轉投入賣台灣人到柬埔寨發大財的黑心生意。

▲彰化人蛇集團首腦張女(左)，與流水屍命案主嫌林女(右)關押同房。（圖／記者鄧木卿翻攝、資料照）

但因東南亞人蛇使用虛擬貨幣場外交易付款，導致警方偵辦到東新會李男斷線，偵辦刑案常理推斷：李男幕後必有金主和決策高層，檢警羈押了李男及涉案團夥，黑幫卻驗證了這種犯罪經濟模式可行，並可輕鬆複製，無怪台灣人頻頻出國打工，檢警境內阻絕的偵辦力道、速度卻遠遠追不上台人流出柬緬兩國的速度。

對比竹聯幫東堂、天道盟不倒會及彰化張女操盤的人口販運案件，檢警發現犯案的成員已非昔日單一幫派堂口進行，進化成跨幫派、成員機動組成方式進行，更讓警方難以鎖定特定黑幫掃蕩；尤有甚者，高屏地區民眾赴柬緬案件數也持續增加，警方目前也鎖定一高雄本省掛角頭家族涉案。

由於高屏地區台人赴柬緬失蹤求助案件目前高居全台之冠，刑事局日前鎖定一高雄市本省掛角頭家族，道上盛傳該家族早年經營詐騙機房生意，遠赴柬埔寨西港地區布局「拿電話」（撥打詐騙電話）生意，與當地黑幫、軍方政界人士交好，這兩年該角頭年邁體衰，深入簡出，行蹤難以掌握。



警方從2年前高雄某政要舉行告別式的蒐證畫面中，釐清該角頭旗下成員以高雄、柬埔寨兩地續營詐騙產業，隨著各地的台人犯運案件頻傳，顯見台灣黑幫不分本省外省同心協力發大財，相信目前偵破的部分黑幫犯行僅是冰山一角。

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