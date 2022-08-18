E奶女蛇頭高清照曝！手機動態訊息竟PO「心存善念不害人」

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中部打擊中心日前破獲以女子張惟甄為首的人蛇集團，粗估已販賣50多人給詐騙集團，獲利500多萬元，警方還在持續追查其它的人蛇集團，而張惟甄大眼、櫻桃小嘴的清純正面照也曝光，諷刺的是，她的手機動態訊息竟寫著「心存善念不害人，是我現在惟一會做的事」。

▲刑事局中打破獲柬國人蛇在台總代理女子張惟甄，看似清純卻是做販賣人口的冷血行徑。（圖／民眾提供，下同）

張女鎖定年輕人追求高薪、工作輕鬆的心態，在網路上招募到柬埔寨工作，謊稱工作用容是打字、查電腦及博奕，一切都合法，她每招募的1人，可拿10萬元佣金，但最近柬國太受注目，於是部份人改經泰國再轉往柬國，1人僅收1萬至1萬6千元，警方日前在外交部領事局成功攔截已領到護照的5名男子，但已送到柬國者有50多人。

34歲的張姓女蛇頭5月起在臉書上PO出高薪的招募廣告，和應徵者談妥後，在申請到護照上飛機前的所有吃住開銷，全由張女負責，張女每天的花費記帳記的比電腦還詳細，何時買？買什麼？誰買的？全都一清二楚，買的東西包括泡麵、內衣、經痛藥、香煙、飲料、停車費、PCR檢測費等，連沒有收據的攤販也記。

張女擁有E罩杯身材，曾有男子頻吃張的豆腐甚至還暗示上床，張女為了10萬佣金，隱忍著怒氣沒有撕破臉，卻是偷偷向柬國的接頭人說，「某人竟然吃我豆腐，過去要好好修理」，為了錢不擇手段。

此外，張女手機的動態消息也曝光，竟是寫著「心存善念不害人，用心堅持做好對的事，絕不靠背後攻擊成自己，以上，是我現在惟一會做的事」，格外令人諷刺。