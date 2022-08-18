汐止警半小時連攔3酒駕　2男收工喝啤酒+保力達慘了

記者張君豪／台北報導

汐止警分局交通分隊員警13日14時許於新北市汐止區大同路一段、民權街口北山大橋機車引道執行取締酒駕勤務，發現行經該處的機車騎士姜男（39歲）面有酒容，警方使用檢知器確認有酒精反應，姜男配合實施酒測後酒精濃度達0.18mg/L，警方依法製單開罰、並查扣代保管機車候才讓姜姓駕駛離開。

▲汐止警交通分隊日前在北山大橋引道短短半小時內查獲3騎士酒駕上路 。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

才過約10多分鐘，員警又發現許男（55歲）與廖男（39歲）臉色泛紅，可能有酒後騎車機車行為，員警攔車盤查時，2人均坦承因到工地上工，結束時飲用啤酒及保力達，忽略可能因此酒測值超標騎車上路，經警方酒測達0.33mg/L、0.31mg/L，警詢後將2人依觸犯公共危險罪移送法辦。

汐止警方藉上述案例呼籲，酒駕新法已於今年3月底上路，除加重酒駕罰則外，包括同車乘客「連坐罰」、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實等新制均上路執行，新北市政府交通事件裁決處於8月10日一口氣公布21名酒駕累犯相片及違規事實，希望民眾警惕勿再酒駕上路。

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