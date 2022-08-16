克里米亞彈藥庫「又爆炸了」　俄羅斯官員證實：疏散2000居民

The moment of detonation of the ammunition depot in the Maiske village in temporarily occupied Crimea.— Flash (@Flash43191300) August 16, 2022
About 2,000 residents were evacuated from the village, the local media reports.
The video contains profanity. pic.twitter.com/EuNZGFNuvX
記者林彥臣／綜合報導
由俄羅斯所控制的克里米亞一處彈藥庫，16日發生爆炸至少造成2人受傷，俄國官媒《俄新社》也證實，至少疏散2000名居民，這也是克里米亞繼9日之後，第二度發生彈藥庫爆炸事件。
根據CNN報導，俄羅斯控制的克里米亞半島領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）援引俄羅斯國防部的話說，在 Dzhankoi 鎮附近的 Maiskoye 村發生的爆炸是由火災引起的，受訪當下爆炸正持續發生。
阿克瑟諾夫說，居民疏散正在進行中，被帶到距離事發地5公里區域，以確保安全，緊急情況部、俄羅斯聯邦國防部、俄羅斯警衛隊、緊急服務部門的部隊都參與其中。
▲克里米亞16日第二度發生彈藥庫爆炸事件。（圖／路透）
烏克蘭方面並未表示對這起事件負責，但烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在推特上評論爆炸事件時表示，克里米亞應該是旅遊勝地，但是被俄羅斯佔領之後，就變成彈藥庫爆炸的高風險地區，佔領者和竊賊有極高的死亡率，「去軍事化行動」正在發生。
9日克里米亞也發生一起彈藥庫報炸事件，俄羅斯方面聲稱沒有遭遇任何攻擊，是一起意外沒有造成軍備受損，烏克蘭方面也並未表示對這起事件負起責任。
但是衛星照片顯示，9日的爆炸事件，至少造成8架軍用機被毀。
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