克里米亞彈藥庫「又爆炸了」　俄羅斯官員證實：疏散2000居民

The moment of detonation of the ammunition depot in the Maiske village in temporarily occupied Crimea.



About 2,000 residents were evacuated from the village, the local media reports.



The video contains profanity. pic.twitter.com/EuNZGFNuvX — Flash (@Flash43191300) August 16, 2022

記者林彥臣／綜合報導

由俄羅斯所控制的克里米亞一處彈藥庫，16日發生爆炸至少造成2人受傷，俄國官媒《俄新社》也證實，至少疏散2000名居民，這也是克里米亞繼9日之後，第二度發生彈藥庫爆炸事件。

根據CNN報導，俄羅斯控制的克里米亞半島領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）援引俄羅斯國防部的話說，在 Dzhankoi 鎮附近的 Maiskoye 村發生的爆炸是由火災引起的，受訪當下爆炸正持續發生。

阿克瑟諾夫說，居民疏散正在進行中，被帶到距離事發地5公里區域，以確保安全，緊急情況部、俄羅斯聯邦國防部、俄羅斯警衛隊、緊急服務部門的部隊都參與其中。

▲克里米亞16日第二度發生彈藥庫爆炸事件。（圖／路透）

烏克蘭方面並未表示對這起事件負責，但烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在推特上評論爆炸事件時表示，克里米亞應該是旅遊勝地，但是被俄羅斯佔領之後，就變成彈藥庫爆炸的高風險地區，佔領者和竊賊有極高的死亡率，「去軍事化行動」正在發生。

9日克里米亞也發生一起彈藥庫報炸事件，俄羅斯方面聲稱沒有遭遇任何攻擊，是一起意外沒有造成軍備受損，烏克蘭方面也並未表示對這起事件負起責任。

但是衛星照片顯示，9日的爆炸事件，至少造成8架軍用機被毀。