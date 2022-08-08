快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手2小時領600」　他赴北檢告發陳時中





▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中傳出造勢活動發放走路工，遭陳時中辦公室發言人莊瑞雄駁斥是「假消息」，如今錄音檔及對話截圖曝光，國民黨台北市議員參選人楊植斗今（8）日前往台北地檢署告發陳時中賄選。

▲網友公布陳時中活動造勢徵走路工電話錄音。（楊植斗辦公室提供，下同）

楊植斗和發出打工資訊的李小姐透過line來聯繫，表示原先的確有此活動，最後因故取消，所以該打工活動並非「假訊息」。而公布的話錄音內容為一名學生向窗口訊問，自己在北科大校友社團看到徵工讀生的貼文，對方明確表明「現場領錢」，且工作內容是歡呼、拍手，時間為2個小時，一人可領600元。

楊植斗認為，新竹林智堅同樣有走路工疑雲，最後用提告來證明清白；而陳時中團隊卻企圖用一句「假訊息」就打發市民，竟然比林智堅還沒擔當。對此，楊植斗上午9點前往地檢署按鈴提告陳時中團隊賄選，請陳時中團隊向台北市民解釋。

楊植斗批評，非常明顯就確定有替陳時中造勢的活動，李小姐卻在網路改口說是「搬重物的誤餐費」，到底是陳時中團隊怕事件延燒，對李小姐下封口令，讓李小姐改口？還是他們已經招募了足夠的人選，足以影響選舉？

楊植斗強調，8月13日在大直典華的這場活動，被叫去當工讀生的同學，收了兩小時600塊，高於一般打工基本薪資的薪水，去到現場一定會有鼓噪「幫忙陳時覃拉票」丶「這票一定要投給陳時中」等語，決定選民意向，也有直接表態的動作。

楊植斗認為，這些學生還要在台下坐著，看陳時中競選影片來洗腦，這些誘惑會不會改變選民的投票意向？會不會影響學生？會不會洗腦？顯而易見。

楊植斗認為，這筆資金的流向也是追查重點，檢調應該去了解，這筆工讀資金究竟是陳時中的團隊所發放？還是陳時中拿給外圍所謂「丘達昌理事長」的組織去發放？還是丘達昌自發性的贊助，這中間有沒有賄選？一定要查清楚。

告發書內容：

陳時中候選人確定於民國111年8月13日於大直典華辦理造勢大會。李X楨小姐則於網路上「國立臺北科技大學_全體學生」之臉書社團公開發文，表示要徵求工讀人力，以兩小時600元，時薪相當於300元，高於一般打工行情之薪水為陳時中及丘達昌拍手丶吹口哨，受邀者不但要「坐在台下看影片」，甚至還要在該場合高喊「陳時中凍蒜」丶「回去一定要記得幫陳時中拉票」等語，極有可能影響選民之投票意願，並期約行使一定之投票意思。

依「公務人員選舉罷免法」第 99 條，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金。預備犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑。

雖然李X楨小姐馬上改口說「是活動搬運東西的誤餐費」並用line回覆說「活動取消」，但有相關錄音證明，李X楨小姐確實有招攬此工讀人力之事實。該活動是否已招攬到足夠人力？或著陳時中團隊害怕走路工的事件延燒，才對外聲稱活動已取消？檢調應查明真相。

另，該筆用於走路工之資金，是由陳時中團隊提供丶丘達昌自行贊助，或者是陳時中團隊提供資金給丘達昌從外圍找人？也請司法協助查明真相，給台北市民一個交代。

▲民進黨台北市長參選人陳時中遭質疑聘走路工。（圖／楊植斗辦公室提供）