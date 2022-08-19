快訊／陳時中首合體無黨籍選將　「不同意見被重視是市民之福」

▲陳時中出席「政治如何療癒社會」座談會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底台北市選戰，民進黨市長參選人陳時中19日下午首度公開合體無黨籍市議員參選人吳崢，以及爭取連任的市議員林亮君、苗博雅等「友軍」。陳時中表示，希望民進黨議員全壘打，同時不同黨派的意見被重視也是市民之福，市民之福是第一考慮，其次則是民進黨要勝選、大家要勝選。

陳時中今天下午參加吳崢舉行的「政治如何療癒社會」座談會，同台無黨籍立委林昶佐、前立委陳柏惟、台北市議員林亮君、苗博雅、邱威傑等人，另民進黨立委吳思瑤、賴品妤也陪同出席。會末陳時中與與會者共舉「台北更好，台灣共好」標語，表態力挺吳崢。

不過，由於吳崢參選松山信義區市議員，今年該選區席次減少，市議員競爭更激烈，媒體會中關注陳時中行前是否有與基層「小雞們」（指民進黨籍市議員參選人）溝通？陳時中回應，市政進步最民進黨最根本的想法，希望民進黨全壘打，同時，不同黨派意見得到重視是市民之福，民進黨以市民之福為第一考慮，其次是民進黨要勝選，其三是大家要勝選。

擔任陳時中競總副主委的林昶佐補充，過去台北市議會無黨或小黨議員組成政團，與民進黨團在婚姻平權等議題多有合作，他已經被賦予任務，下一場舉辦的可能就是無黨籍市議員參選人黃郁芬，期盼可以以多元意見、共同願景一起努力。

另對於吳崢將座談會主題定為「政治如何療癒社會」，陳時中會中說，政治療癒社會的方式就是政治人物願意把事做好、小眾需求被注意並被合理的解決、好人能出頭，例如他從吳崢學生時期就關注吳提出的見解和想法，覺得吳出來選真好，儘管有一部分政治人物惡形惡狀，但是仍有一部分人依舊維持理性。

陳時中並回憶，他年輕時覺得對牙醫界很不滿意，於是寫了文章暢談如何讓牙醫界改變，有次他自己出席會員代表大會，場內竟然只有他一個人，於是理監事就對著他這個年輕人解釋很久。陳說，他花了20多年，進入到牙醫師公會裡面推動改變、落實自己的理念，這也是某種政治，讓自己感到很療癒。