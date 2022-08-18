屁孩關手扶梯「害女童慘摔」爽到鼓掌　賣場一句話讓家長傻眼

記者柯振中／綜合報導

廣東深圳一名5歲女童在賣場搭乘電扶梯時，突然有名男童惡作劇，將扶梯電源關閉，導致女童慘摔，胸部、腿部受傷。母親李女一開始被告知，是因為女兒摔下來，男童才關掉扶梯，後來看了監視器畫面，釐清事件始末，氣得報警處理，消息也因此引起廣泛討論。

綜合陸媒報導，女童16日在深圳某賣場內搭乘扶梯，當時有名男童站在女童前方，沒想到男童一下扶梯，立刻蹲下關閉電源，導致女童一路從扶梯中段向下摔，整個人趴在扶梯上。

▲屁孩關扶梯害女童慘摔，事後還開心鼓掌。（圖／翻攝微博）



李女發現女兒胸部擦傷、腿部腫脹，氣得找賣場討公道，保全當時告知，是人先摔下來，男童才會關掉扶梯電源。沒想到查看監視器畫面，才知道是男童惡意的舉動害女兒受傷，甚至看到女兒摔下來，還伸手鼓掌，氣得李女衝出賣場找人。

不過，在保全到場處理時，男童已拉著家長的手離開，李女怎麼找也找不到，實在氣不過，決定報警處理。對此，賣場則回應，事發後已加強對電扶梯的管控，但因為是孩童嬉鬧，保全人員不方便制止，警方也已受理報案，目前還在尋人，後續結果則待警方調查。

▲男童關掉電扶梯害女童慘摔，拉著家長離開。（圖／翻攝微博）



恐怖的畫面曝光，不少網友留言痛罵，「他看了小女孩幾眼才關的！ 他是故意傷害小女孩！ 小女孩摔倒后他甚至還鼓掌了」、「他在女孩摔倒以後還鼓掌了」、「男寶媽什麼時候能管住自己家的男寶」、「報警後肯定能找到，這事鬧大了」、「這小男孩是真的壞」、「這小男孩就是欠揍，一頓不行那就多來幾頓！」

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