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專訪／「逃柬埔寨虎穴」投入救援　她曝驚險案：男逆轉摘器官命運

柬埔寨詐騙專訪。（圖／羽棠提供）

▲她被騙到柬埔寨西港的凱博園區。（圖／羽棠提供）

記者周亭瑋／採訪報導

近來柬埔寨跨國詐騙猖獗，曾是受害者、現投入救援行列的羽棠，接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時吐露這段歷程，也分享一位「面臨器官不保」的被害者，成功逃離的驚險過程；從虎穴走了一遭，羽棠最後感性地說，「返台後回想這一路，層層關卡都有人幫助，所以也有了想幫助別人的心。」

18日上午10點多，羽棠接受採訪時提到，救援工作從前晚一路忙到清晨5點，天亮了才睡下，「我這邊有很多線路，大概2天會幫忙救援1位，如果有人求援，我會負責進行統整，也包括幫被害者寫信、寫公文等，但如果案子比較棘手，我這邊無法處理的話，就會轉給其他救援組織處理。」

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台男被轉賣「器官不保」　逃離過程爆驚險！

最近成功救援的案例中，有件比較驚悚，讓她印象頗為深刻，當時被害者從西港園區，要被中轉到緬泰邊境，他也知道將面臨「摘器官」的悲慘命運，好在他聯絡上羽棠，而她的建議就是，想辦法找空檔逃跑，並向當地警方求救。

羽棠說，「因為路途遙遠，過程一定會有上廁所的需求，所以是有機會的。當時同車還有另外兩位台灣人，但他們不敢輕舉妄動，而那位男生後來趁上廁所時，不顧一切拔腿狂奔，最後也獲得警方協助，成功擺脫魔爪。」

柬埔寨詐騙專訪。（圖／羽棠提供）

▲羽棠透露，還有兩個台灣人跟她分到同一個園區。（圖／羽棠提供）

工作不認真「主管秒電擊棒伺候」　吃住內幕曝光

回顧當初被騙的經過，今年4月間，她加入很多國外打工社團，不久就有人主動聯絡她，並提供很多打工選擇，包括遊戲客服、搏弈客服、荷官等一些賭場工作，後來又招待來回機票，此時她全無戒心，遂踏上這條恐怖之路。

飛抵柬埔寨後，接機人舉著「VVIP1688」的牌子，一開始她誤以為自己很重要，現如今回想起這段過往，她不禁自嘲，其實就是「Very Important Pig」的意思。

羽棠提到，同梯有6人，被分成兩組帶去不同的詐騙園區，供老闆挑選，她去的是西港的中國城凱博園區，那裡大樓林立，辦公室內更擺放上百台電腦，乍看像科學園區，但其實就是在做詐騙工作，「工作的時候，主管會拿著電擊棒在後面走，不認真就會被電一下，若不服管或有逃跑的念頭，他們就會毆打、電擊。

而吃住方面，她透露，宿舍一間有8個床位，每人兩個床位，一床睡覺，另一床擺放個人物品，木板床蠻硬的，睡起來不太舒服，吃的就像自助餐那樣，有好幾樣可以夾，但食材比較不新鮮，吃完會拉肚子。

另外，不論辦公室還是宿舍，都是有冷氣的，羽棠直言，「可能太熱會影響工作效率，況且詐騙集團他們也要吹。」

柬埔寨詐騙專訪。（圖／羽棠提供）

▲辦公室內擺放上百台電腦。（圖／羽棠提供）

3天逃離凱博園區！　羽棠：我是幸運的那一兩個

至於逃脫過程，雖然先前羽棠在不少節目上都曾提及，但如今她語帶保留，表示自己想辦法弄到網卡，並私訊省長求救，不過就怕說太多，詐騙集團會提高警戒，之後就不管用了。

那時，羽棠在省長的幫助下成功脫身，不過她指出，在移民局要打點好關係，他們才會比較照顧你，方法不外乎就是請些吃的和水，「就我聽到的情況，如果被害者在那都無人接應，或孤身前去連手機都沒有，有的人可能會拍下你的照片，交給一些園區的老闆，也不是說直接把你賣掉，而是那些老闆會來，再誘騙你到其他公司工作。」

她回憶道，在移民局時，和幾個大陸人聊得蠻開心，他們有買一些東西給那邊的人，「然後那裡的人可能覺得我和他們是一起的，所以後來都很順利。」

從她被騙進園區到逃離，一共3天的時間，羽棠在得知要做詐騙工作後，隔天就想走人，不過她坦言，自己算是很少數且幸運的例子，「省長平時也要處理很多案件，可能一星期只回覆私訊一兩次而已，我只是比較幸運，成為那一兩次。」

柬埔寨詐騙專訪。（圖／羽棠提供）

▲她在園區待3天，在多人的幫助下，順利逃回台灣。（圖／羽棠提供）

這2種受害者...將面臨「被摘器官」的悲慘命運

羽棠直言，如果有逃跑的念頭被發現，或被查到手機裡有蛛絲馬跡，像是加一些救援隊、Line裡有求救訊息等，或者工作效率不好，裡面的人就會請其他公司來面試你，然後轉賣，「被轉賣後若情況還是不好，他們覺得你沒有產值，便有可能面臨摘器官的下場，但這個是比較末端的了。」

「被機票、高薪吸引」入虎穴！　羽棠：希望不要再有人被騙了

回想這段經歷，羽棠認為，雖然出國打工並沒有什麼不好，但重點是要求證那些資訊，「我去的時候，甚至連是什麼公司都不知道，就被機票給吸引了。」

最終，在許多人的幫助下，羽棠順利回到台灣，所以她從五月中開始，便投入救援行列奉獻己力；不過，她話鋒一轉表示，希望這個義務幫忙的工作不會持續太久，「主要是不想再有人被騙去了。」
 

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