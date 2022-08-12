　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西大讚「台灣是最自由國家」　中國外交部：是對民主的踐踏

▲▼裴洛西,Nancy Pelosi。（圖／路透社）

▲裴洛西日前公開表示，台灣是「世界上最自由的國家之一」。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西日前在記者會上公開表示「台灣是世界上最自由的國家之一」而且出訪攸關台灣的民主，符合美國政府一貫的「一中政策」，並未尋求改變台海現狀。對此，中國外交部發言人汪文斌12日表示，裴洛西的言論進一步證明其「竄訪」台灣是對台獨分裂勢力的縱容支持、是對民主的踐踏。

汪文斌表示，裴洛西公然將台灣稱為國家，是違背「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定的嚴重政治挑釁。民進黨當局在島內大搞去中國化，漸進台獨，在國際上竭力製造「兩個中國」、「一中一台」。

汪文斌說，裴洛西在此情況下「竄台」，高調宣稱代表美國，顯然是一次官方性質的訪問，旨在挑動兩岸對立，干涉中國內政，性質極為惡劣，中方從捍衛自身主權和領土完整出發，從維護不干涉內政這一國際關係基本準則出發，從真正維護好台海和平穩定出發，完全有權也十分必要對美方挑釁作出堅決反制。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

汪文斌痛批，裴洛西拿所謂民主做幌子，為她「竄訪」台灣找藉口，這是完全徒勞的，裴洛西「竄台」無關民主，而是違背包括台灣同胞在內的14億多中國人民意志、挑戰國際社會公認的「一個中國原則」的政治作秀，是對民主的踐踏，是美國將一己私利凌駕於國際公義之上的體現。

汪文斌同時稱，裴洛西如果真正在乎民主與人權的話，她應當去訪問阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞，向數十萬死於美軍炮火下的無辜百姓表示懺悔，確保絕不讓美國肆意違反《聯合國憲章》和國際關係準則的惡行再次上演。

汪文斌強調，中國將與熱愛和平、主持公道的各國朋友一起堅決反對一切干涉別國內政的言行，堅決抵制一切破壞地區和平的冒險動向，共同捍衛《聯合國憲章宗旨》原則，共同維護地區穩定與世界和平。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
爆乳妹無照酒駕撞死人續押　痛哭：每晚夢到車禍
「一整群同學」被騙到柬埔寨！抓交替內幕曝
裴洛西大讚「台灣是最自由國家」　陸外交部回應了
噴1300萬買透天！她一算50年「租屋比較划算」崩潰
我國貧富差距擴大至6.15倍　創10年來新高
做15天領42萬！兄弟一到柬埔寨「慘淪豬仔」　他日做18小時
耍大牌惹怒成龍下令封殺！　影后14年間「窮到租房過活」
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國對立陶宛「交通次長」實施制裁　暫停國際道路運輸合作

裴洛西大讚「台灣是最自由國家」　中國外交部：是對民主的踐踏

做15天領42萬！兄弟一到柬埔寨「慘淪豬仔」　他日操18小時救哥哥

蛇蠍人妻弒夫謀財！前婆婆出庭崩潰大罵「賤女人」　竟反遭怒瞪3秒

泰國新冠肺炎警戒等級調降！　10月起不可強制隔離病患

升溫速度快速！研究：北極暖化速度達全球平均4倍

尾隨進房性侵！烏克蘭18歲少女躲難民船　10分鐘遭「2男輪流洩慾」

中國軍演飛彈落入日本經濟海域　共同社：習近平親自劃設射擊範圍

夜店上演活春宮！男女「吧檯上」忘情前後猛撞　顧客嗨翻手機狂錄

經濟學人：防北京形塑新常態　美艦應恢復穿越台海

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

阿伯騎車闖紅燈被罵暴怒　追上攔車嗆：你什麼東西？

昆凌產後亮相「還不滿意自己的狀態」　曝光周杰倫演唱會時間

中國對立陶宛「交通次長」實施制裁　暫停國際道路運輸合作

裴洛西大讚「台灣是最自由國家」　中國外交部：是對民主的踐踏

做15天領42萬！兄弟一到柬埔寨「慘淪豬仔」　他日操18小時救哥哥

蛇蠍人妻弒夫謀財！前婆婆出庭崩潰大罵「賤女人」　竟反遭怒瞪3秒

泰國新冠肺炎警戒等級調降！　10月起不可強制隔離病患

升溫速度快速！研究：北極暖化速度達全球平均4倍

尾隨進房性侵！烏克蘭18歲少女躲難民船　10分鐘遭「2男輪流洩慾」

中國軍演飛彈落入日本經濟海域　共同社：習近平親自劃設射擊範圍

夜店上演活春宮！男女「吧檯上」忘情前後猛撞　顧客嗨翻手機狂錄

經濟學人：防北京形塑新常態　美艦應恢復穿越台海

開店僅4年！不敵蕭條　士林夜市「摩曼頓一號店」宣告熄燈

中國對立陶宛「交通次長」實施制裁　暫停國際道路運輸合作

鴻海劉揚偉向電電公會拋「2 EV提案」　李詩欽大讚不可或缺的助力

澎湖吉貝有全台唯一「三心石滬」！走進石滬看生態　沙尾夜賞星空

他分析民進黨「換堅」手刀拆彈　藍營因1人至今在「失智列車」

樂見王玉譜找回笑容　餅總：葉總確實不簡單

爆乳妹無照酒駕撞死人續押　痛哭：每晚夢車禍想下跪道歉…曝做這行

鄭雨盛拿走粉絲的糖果變「曼陀珠小偷」！　拍片道歉：以為是給我的

裴洛西大讚「台灣是最自由國家」　中國外交部：是對民主的踐踏

赴美也要動起來！金鍾國熱情教健身：我是歌手　3位黑人問號了

上銬男被暴打片瘋傳　他警告「別去柬埔寨」

國際熱門新聞

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

緬甸KK園區要「宰豬」了！活摘沒用豬仔器官籌搬遷費

柬埔寨詐騙爆新招　「騙一個太慢，現在騙一群」

6旬阿嬤愛情長跑44年　結婚當天卻去世

男抓「半裸女」壓頭入水　誇張畫面曝光

南韓超兇繪師「暴力破壞門」脫逃！最新行蹤曝光

少女表愛意　抽男友HIV血注入自己

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

愛沙尼亞退出！中國中東歐合作剩14+1

美媒：習近平曾向拜登表達「無意開戰」

嬌生：明年起停售滑石粉嬰兒爽身粉

做15天領42萬！一到柬埔寨淪豬仔

更多熱門

相關新聞

共同社：習近平親自下令向日本海域射飛彈

共同社：習近平親自下令向日本海域射飛彈

中國自美國眾議院議長離台後，在台灣周邊7個地區展開大規模實彈軍演，其中還有5枚飛彈落入了日本專屬經濟區（EEZ），引發日方嚴正抗議。共同社11日引述消息人士的說法指出，相關決定是中國國家主席習近平所親自下令，目的是要警告日本，不要插手台海問題。

美媒：習近平曾向拜登表達「無意開戰」

美媒：習近平曾向拜登表達「無意開戰」

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

裴洛西：訪台未背離政策　不能放任中國創新常態

裴洛西：訪台未背離政策　不能放任中國創新常態

中國大動作回擊！他曝各國「未來對台態度」：政策更謹慎

中國大動作回擊！他曝各國「未來對台態度」：政策更謹慎

關鍵字：

裴洛西汪文斌

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

獨／柬埔寨親人報平安「視訊卻沒穿褲子」真相曝光

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

深信月薪30萬！他曬搭機照「打卡柬埔寨」

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

獨／台女「皮皮」現身！親揭柬埔寨詐騙煉獄

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面