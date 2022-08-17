談台獨和裴洛西訪台　魏鳳和：中國軍隊從來不懼怕任何敵人

▲國務委員兼國防部長魏鳳和應邀在第10屆莫斯科國際安全會議上發表視頻講話 。（圖／翻攝 大陸國防部官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務委員兼國防部長魏鳳和應邀參與第10屆莫斯科國際安全會議，並且發表視訊致詞。由於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍對台大規模軍演引起西方國家指責，認為北京單方面「改變」台海現狀，反應過大。魏鳳和只重申，「中國軍隊從來不懼怕任何敵人，我們有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣。」

魏鳳和說，當今世界進入新的動蕩變革期，攜手構建人類命運共同體才是正確抉擇，各國必須加強團結協作、維護公平正義、守護和平穩定，共同抵制霸權霸道霸淩行徑，共同維護世界和地區和平安寧。大變局大疫情下，中國勇於擔起負責任大國的使命，努力為人類和平發展事業增添穩定性、注入正能量。

魏鳳和表示，中國熱愛和平、捍衛和平，同時也堅定不移維護國家核心利益。搞「台獨」分裂是絕對沒有好下場的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。

▲解放軍軍演。（圖／路透社）

他強調，「美眾議長裴洛西竄訪中國台灣地區，中方對此堅決反對、嚴厲譴責，予以堅決反制。」中國軍隊從來不懼怕任何敵人，我們有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣，必將以堅強決心、堅定意志、強大能力維護國家主權和領土完整。

魏鳳和稱，中國軍隊願同各國軍隊一道，踐行全球安全倡議、深化防務安全合作、推動解決熱點問題，營造公道正義、共建共享的安全格局，打造堅實穩固的安全屏障。

本屆會議由俄羅斯國防部主辦，8月16日至17日在莫斯科舉行。俄羅斯總統普丁出席第10屆莫斯科國際安全會議時發表講話，他公開批評裴洛西訪台不單純是某個不負責任政客的魯莽行為，而是一次精心策劃的挑釁；普丁指出，美國試圖維繫世界霸權地位，西方將其國內矛盾和問題歸咎於俄羅斯、中國，來轉移國內民眾的注意力。