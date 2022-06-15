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中美防長香格里拉首會面！台海成焦點...中嗆「分裂台灣不惜一戰」

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝自國防部官網）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自陸國防部官網）

記者周依儒／綜合報導

美國國防部長奧斯汀和中國國防部長魏鳳和，在本月10日舉行的香格里拉對話上首次碰面，並親自會談長達一小時，內容包括中美兩國軍事互信以及台海議題。對此，台大政治系教授楊永明於Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中表示，中國深知參與香格里拉對話一定會被各國圍剿，但仍堅持單刀赴會參與，不僅要親自回應各國對中國軍事的質疑，更顯現中國對自身的軍事能力有十足信心。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂香格里拉對話！

因疫情停辦2年的香格里拉對話於10日在新加坡登場，由亞太地區國家的國防、軍事首長出席，共同討論安全層面互信，今年由日本首相岸田文雄擔任開幕式致詞、中美國防部長單獨演講，以及烏克蘭總統澤倫斯基發表談話。楊永明指出，岸田文雄及日本防衛大臣都提及台海議題，並說「希望東亞安全不要重演烏克蘭情勢」，中美兩國國防部長的1小時會談也以台海議題為主要內容，顯現台海議題已是全印太地區最重要的軍事熱點。

▲▼澤倫斯基以視訊方式參與香格里拉對話。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基以視訊方式參與香格里拉對話。（圖／達志影像／美聯社）

楊永明表示，今年的香格里拉對話格外關鍵，除了是因為中美兩國日漸升溫的對抗外，拜登也發表了劍指中國的印太戰略、印太經濟架構，因此大家也想看中國國防部長魏鳳和單刀赴會，美國是否與各盟邦會針對中國進行拷問、圍剿？但中國對自己軍事能力的發展越來越有信心，親自與會最主要的就是想面對美國、面對國際，親自表態國際社會對他們軍事發展上的質疑。

▲▼ 第十九屆香格里拉對話、魏鳳和、新加玻 。（圖／翻攝 陸國防部官網、 YT zaobaosg）

▲中美兩國國防部長在會議開始前先舉行會面 。（圖／翻攝自陸國防部官網）

而在奧斯汀和魏鳳和的談話中，美國再次重申「不支持台獨」，但反對共軍機擾台的行為，並警示了中國在台海、東海、南海「單邊改變現狀、激進」的軍事行動要有所節制，而中國則是強硬表示，「若有人膽敢分裂台灣，中國必將不惜一戰。」對此，楊永明表示，雖然魏鳳和講的話並不好聽，但中美兩國的態度其實都是在「畫底線」，雙方把立場講清楚、明確表示紅線在哪，若是接近底線或踩到時，絕對會採取動作。

此外，楊永明說，在此次會議中，擁有2億人口、身為東南亞第一大國的印尼不但不選邊，還直接稱讚中國，說中國是「反帝」的先鋒、「我們是中國的好朋友」，顯示印尼可能對於美英澳軍事同盟（AUKUS）不滿，因為美國幫助印尼旁邊的大國澳洲部署8艘核子動力潛艦；而中國也和新加坡國防部長黃永宏會面，簽署「中新交流合作協議」，另外也睽違了3年和澳洲破冰，與澳洲新上任的工黨政府國防部長馬勒斯（Richard Marles）會面，引發關注。

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