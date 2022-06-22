東風-41導彈30分鐘打到美國　陸：2019閱兵新武器都服役

▲東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

軍武中心／綜合報導

中國國防部長魏鳳和最近對外宣布，先前建政70周年閱兵所展示的新型武器已裝備部隊。回顧2019年這場閱兵式上，戰略打擊武器中以首次公開亮相的東風-41洲際彈道導彈最備受矚目，該型導彈最大射程達1萬5000公里，由發射車運載具有高機動性，從中國發射30分鐘內打到美國。

魏鳳和12日於「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表主題演講，面對提問時他指出，中國的核政策是一貫的，就是自衛防禦核政策，發展核武器的根本目的是為了消滅核武器。至於中國核武器現在發展到什麽程度，魏鳳和明確表示，「70周年閱兵展示的新型武器裝備，中國軍隊都有，都已裝備了部隊。」

火箭軍的東風-41（DF-41）陸基洲際彈道導彈，被解放軍視為武器庫中的中流砥柱，最大1萬5000公里的射程被稱為「制美利器」，從中國本土發射，可打擊到地球上任何一個角落，包含美國全境。該型導彈可攜帶10枚分導彈頭，每一枚彈頭都可獨立瞄準不同目標，加上電腦控制的慣性制導系統，精準度大幅提升。

2019年大陸在建政70周年閱兵讓這款「核威懾的終極性象徵」武器首度揭開真實面目，當時《CNN》指出，東風-41的超遠射程已超過地球上的任何導彈，理論上從中國發射，導彈可以在30分鐘內到達美國，同時北京也可能已經準備好部署多套該型的導彈系統。

▲東風-31AG是在2017年解放軍慶祝建軍90周年閱兵中首度亮相。（圖／翻攝自央視）

除了東風-41以外，當年的閱兵式上射程稍略低的東風-31AG也在戰略打擊模塊中登場。據了解，作為東風-31A的後續改進，東風-31AG使用三種新技術，一是採用全驅動越野車底盤，提高導彈的機動能力；二是採用野外無依托快速發射，提高系統生存能力；三是採用分導式多彈頭，提高突防能力。

▼ 中國建政70年大閱兵展示高超音速飛彈東風-17。（圖／達志影像／美聯社）

陸媒強調，東風-31AG能夠做到隨停隨打，而非如東風-31和東風-31A需要依賴「預設陣地」，讓該導彈成了真正意義上的陸基機動發射的洲際飛彈。外界推測，該導彈的射程可達1萬2000公里，也幾乎覆蓋美國全境。

當然讓美軍備感壓力的還有東風-17的亮相。《觀察者網》曾強調，該型飛彈是世界上第一款用於實戰部署的高超音速滑翔飛彈，具備高超音速、滑翔可變彈道兩大高新技術，能夠規避突破敵方防空反飛彈系統。據推斷，東風-17射程在1800-2500公里，只需要10分鐘就可以飛到第一島鏈外延海域，是解放軍繼東風-21D、東風-26之後，又一款能打擊航母戰鬥群的「航母殺手」。