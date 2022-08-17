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艾成2年前曝「來台原因」　苦到吃發霉吐司！曾答應爸媽：我不會死

記者曾筠淇／綜合報導

「天王天后哪個不是從台灣出發？」艾成今傳出墜樓身亡消息後，震驚演藝圈，過去他曾在YouTube節目「486會客室」上透露堅持來台的原因，即便一包吐司吃了一個月、發霉了還要繼續啃，他仍不願放棄夢想。而在艾成陷入憂鬱的那段時間，他還曾向父母承諾「我不會死、我不會自殺。」

艾成2020年10月曾在「486會客室」上透露自己為何離鄉背井來台灣？其實是「我們從小就有一個憧憬，來台灣當歌手」，像是早期羅大佑、李宗盛，到後期張惠妹、王力宏，動力火車、張宇等，這些天王、天后都是「台灣的嘛」。

艾成當時也自嘲，「我們馬來西亞人有兩種特質」，其一是很會生小孩，再來就是很會唱歌，因為當地實在太無聊，結婚完沒事做，要不晚上生小孩，不然就是找卡拉OK唱歌，所以馬來西亞唱歌厲害的人非常多。

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▲▼明星鍵盤手。王瞳,艾成（圖／記者李毓康攝）

▲艾成來台築夢。（資料照／記者李毓康攝）

「我很想來台灣就是當歌手！」艾成眼神發光的說，為了完成夢想，他在馬來西亞參加大大小小的比賽，想不到一個比一個能唱。艾成表示，他是19歲來台灣的，當時爸爸拿著Demo到台灣每一家唱片公司，等了2年，從17歲投到19歲，終於有公司帶他到台灣。

然而，唱片公司卻要艾成當「寶島歌王」，要做「日本台語演歌專輯」。「我不會唱這樣子的東西耶！」艾成當場拒絕並回飯店，怎料從此之後再也沒見過那個人，「我就流浪西門町」。

艾成坦言那段時間真的很苦、也沒錢，「怎麼能夠一包吐司這樣吃？一個多月就一包吐司，那整個都發霉了，然後你也不敢吃整片，你只能咬兩口，然後配水」。但是即便如此，他也不敢打電話給爸媽，而唱片公司也不理他，所以對他而言，「是永遠不會忘記的一段經歷」，就像是待在西門町的流浪漢。

▲▼艾成。（圖／記者屠惠剛攝）

▲艾成19歲來台。（資料照／記者屠惠剛攝）

後來，艾成打遍電話，才遇到開唱片公司的「吳先生」，或許是出於同情，所以除了對方幫他解決債務，還讓他睡在辦公室，更四處借錢幫他做專輯；然而，吳先生最後一刻卻是捲款潛逃，將錢全部帶走。艾成認為，吳先生是有善念的，只是對方最後或許想了想，「我還是幫不了，乾脆就算了」。

不過艾成也說，那張專輯最後還是有發，叫「艾成Mr.I」，只是沒有錢宣傳，而幻想完全破滅的他，也得了很重的憂鬱症。當時20歲的艾成只想著「要圓我的夢」，結果專輯沒人聽，「我就想結束自己的生命」，選擇躲在房間不吃不喝等死，嚴重到「頭髮開始掉、眼睛開始看不見、耳朵開始聽不見，真的這麼嚴重」。

事實上，那時的艾成是被好心阿姨收留，所以阿姨見狀，便立刻通知艾成爸媽，「幫我刷機票，就說回去看爸爸媽媽，不要這樣待在台灣」。艾成回去後，媽媽哭倒在機場，爸爸則說「不要再做了！」

▲艾成10天前才感嘆活著真好，今離世，享年40歲。（圖／翻攝自FACEBOOK／艾成的異想世界）

▲艾成今離世，享年40歲。（圖／翻攝自Facebook／艾成的異想世界）

艾成透露，從小到大的每場比賽，秀服都是媽媽親手做的，而爸爸則陪他到處跑，所以對他而言，「當歌手、巨星夢這件事情對我來講，是我如果不成功，人生是沒有意思的」。眼見爸爸心疼的要他放棄夢想，艾成則是在機場跪地大哭，抱著爸爸的腿嚷嚷「我要回來（台灣）！」更允諾爸媽，「我不會死、我不會自殺」。

艾成後來回來台灣，到台北知名的駐唱餐廳「主婦之店」工作，從沒人聽他唱歌，到場場爆滿。而那幾年剛好選秀節目正紅，所以他也參加了《超級偶像》並奪得冠軍，還發了唱片「萬人迷」，豈料竟沒什麼人捧場，唱片500張賣不完，讓他害怕「又回到多年前的憂鬱病裡面」，最終決定不再歌唱。

值得一提的是，艾成才決定不唱歌，就接到電話，出演《新兵日記》，不過他也說隔行如隔山，當時一場戲還NG了50次左右。無奈艾成的星途並未大紅大紫，後來開的艾沙叻餐廳也受疫情影響，虧損500萬元，如今更是傳出墜樓驟逝的消息，令大票粉絲相當不捨。

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