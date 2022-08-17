三星雙摺疊機Fold 4、Flip 4正式登台　頂規售價達6.8萬

▲三星旗艦摺疊系列9月2日正式開賣。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星先前對外正式發布最新的雙摺疊機系列，而今日台灣發表會定於日月潭正式登場，會中也公布了Galaxy Fold 4與 Filp 4的台灣開賣日期與價格。三星表示，將於9月2日開賣，售價分別為Galaxy Z Fold4 5萬6888元起，最高規格為12G+1TB，售價為6萬7888。而Galaxy Z Flip4則為3萬888元起。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，摺疊手機已經從懷舊的手機轉變成最新科技，2021年全球摺疊智慧型手機出貨量接近1000萬，三星也成為市場第一，成長近20倍，今年也持續打造最新摺疊旗艦，使其更符合消費者需求。

兩部手機均搭載高通S8+ Gen 1處理器，對比上代性能增加的同時，也減少電力的消耗，兩款手機皆具備IPX8的防塵防水等級。

Galaxy Z Fold4

旗艦機皇Galaxy Z Fold4，導入高度識別設計黑色、灰綠、米白，提供不同分眾消費者不同選擇，轉軸更輕薄，擴張2.7mm，單手握持握感更好，更適合單手操作，重量也下降8G。

而在螢幕方面，多功能內頁螢幕，7.6吋大螢幕，前鏡頭更沒有存在感，內頁螢幕可視範圍加大，貼近使用筆電感受，手機功能列移動到下方，可以依照個人使用設定熱鍵。

Galaxy Z Fold4主鏡頭搭載12MP超廣角鏡頭、50MP廣角鏡頭與10MP遠距鏡頭，支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，而夜間拍攝變得更加明亮，亮度提升23%。

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4是許多現代女性的新選擇，小巧的體積加上粉嫩的各式色彩，可以很好適應各種小型包款，且此次新機在外觀上也下足功夫，推出四種顏色選擇，台灣三星也表示，外型是最大的賣點，更加輕薄纖細，把邊框推到極致，會有更好的握感。

Galaxy Z Flip4闔上後，封面小螢幕這次新增更多小工具、可以使用GIF圖檔成為小螢幕的背景圖案，且不用打開手機，可以直接在螢幕上查看訊息、行事曆，可透過表情符號等快速做回應。

此外，支援數位支付，拿出手機，不用打開可以直接使用行動支付，並且在內螢幕上，也支援多重視窗模式，幫使用者節省許多時間，迅速切換應用程式。拍攝上，全新感光元件，亮度提升65%，讓夜拍更強大，並且加入全新的TouchPad，可以將一半的螢幕變成觸控板，使用方式更多元。

售價

台灣發表會中，最重要的就是台灣官方售價，三星表示，將於9月2日開賣，售價分別為Galaxy Z Fold4 5萬6888元起，最高規格為12G+1TB，售價為6萬7888。而Galaxy Z Flip4則為3萬888元起。並且於8月18日起開始預購，預購將贈送1年的螢幕保固，與三星商城購物金最高4500元。