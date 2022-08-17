快訊／今本土+24669！新北5073例最多　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增24,669例本土個案，另增204例境外204和33人死亡33。本土個案雙北個案明顯增多，仍以新北5073例最多，其次依序為台北3054例、台中2966例、桃園2793例、高雄2015例、台南1669例。

指揮中心表示，今日新增之24,669例本土病例，為11,199例男性、13,465例女性、5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,073例)，臺北市(3,054例)，臺中市(2,966例)，桃園市(2,793例)，高雄市(2,015例)，臺南市(1,669例)，彰化縣(982例)，新竹縣(726例)，新竹市(724例)，屏東縣(655例)，苗栗縣(648例)，雲林縣(540例)，宜蘭縣(531例)，花蓮縣(465例)，南投縣(423例)，基隆市(415例)，嘉義縣(338例)，臺東縣(234例)，嘉義市(234例)，澎湖縣(94例)，金門縣(81例)，連江縣(9例)。

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指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為19例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至8月13日，死亡日期介於5月11日至8月14日。

▲8/17新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增204例境外移入個案中，為118例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別為越南(14例)，泰國(12例)，美國(5例)，英國、菲律賓及瑞士(各2例)，柬埔寨、馬來西亞、香港、印尼、阿拉伯聯合大公國、寮國、奧地利、中國、加拿大及南非(各1例)移入。另157例感染國家調查中。入境日期介於今年7月19日至8月16日。



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