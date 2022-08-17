快訊／嘆不捨林智堅　鄭運鵬：我從「控球後衛」轉任「得分箭頭」

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲爭議宣布退選後，民進黨中執會17日徵召立委鄭運鵬接棒，身兼民進黨主席的總統蔡英文下午為鄭運鵬披上象徵為黨出戰的披帶，與市長鄭文燦齊喊「凍蒜」。鄭運鵬表示，林智堅勇敢承擔責任讓人不捨，不過他不是來逆轉勝的，而是來擴大領先分數，從「控球後衛」轉任「得分箭頭」。

▲民進黨提名桃園市長候選人記者會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

民進黨今天下午舉行桃園市長提名記者會。鄭運鵬致詞時表示，還記得7年前他與蔡英文一起接受民進黨徵召提名，相信蔡英文與鄭文燦一定能夠信任自己，能夠扛起責任、使命必達，記得2016年競選立委時，蔡英文到桃園為自己助選，當時鄭文燦、鄭運鵬分別站在左右手邊，蔡英文一直把「鄭文燦」和「鄭運鵬」叫錯，「我跟大家報告，以後都叫鄭市長」。

鄭運鵬表示，過去1年來他回應媒體提名時都說，如果民進黨提名自己，他的責任就是一定要勝選，中央有蔡英文、行政院長蘇貞昌的執政好成績，地方有鄭文燦五星級的施政，他是站在蔡英文、蘇貞昌、鄭文燦3位巨人的肩膀上面，選舉就是這樣，有一點點逆風，但是蠻涼快的，他們的前進腳步會更快。

此外，鄭運鵬說，雖然在各種因素之下，他成為九合一選舉中，民進黨所提名的最後一位直轄市長候選人，林智堅勇敢承擔責任，選擇退選，雖然讓他們非常不捨，但是他要說：鄭運鵬不是來逆轉勝的，他是來擴大領先的分數，從控球後衛轉任得分箭頭，桃園市、新竹市會一起勝利。