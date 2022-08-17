艾成墜樓亡！「1片段」破千萬點閱　網狂推這部：他演得真的很好

▲艾成墜樓身亡。（圖／記者許靖騏攝）

記者朱祖儀／綜合報導

藝人艾成是節目《超級偶像2》冠軍，歌唱實力堅強，也有演過不少作品。沒想到今（17）早卻傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場死亡並未送醫，讓許多粉絲相當不捨。消息曝光後，有網友討論艾成過去的代表作，表示「新兵日記演得真的很好」。

艾成曾在2008年在《超級偶像》第一屆踢館亮相，傑出表現讓外界留下印象，接著在2009年順利奪得節目第2屆冠軍，順利出道後也曾發過個人EP及個人專輯，且替電視劇唱過插曲。不僅在歌唱事業上表現亮眼，他也演出過電視劇《新兵日記》、《父與子》等，精湛演技讓他增加了不少粉絲。

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▲艾成在歌唱及演技上都有亮眼表現。（圖／翻攝自Facebook／艾成的異想世界）

如今傳出艾成過世消息，許多網友都感到相當不捨，就有人在PTT討論艾成生前的代表作，表示對他的印象就是出演《新兵日記》還有歌唱實力，偶爾會上一些談話節目，除了演藝圈之外，對艾成的餐廳副業也有一點印象，好奇其他人對於艾成的代表作有什麼看法。

不少人看到後回應，「超偶是巔峰吧」、「歌記得有漢堡包」、「不得不說他賣的叻沙滿好吃的」、「超偶第一名」，其中最多人說的是《新兵日記》，「新兵日記軍歌教唱，點閱率破千萬」、「蕭德基（艾成飾演角色）」、「唱軍紀歌」、「新兵日記演得真的很好」、「新兵日記裡演技滿好的，歌聲也很好聽」、「看新兵日記後印象滿深刻的」。

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