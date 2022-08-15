發財了！「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

▲遇到對的人，不僅能促使彼此成長，還有機會一起致富。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

不同星座的人交友、交往或是事業合作，若是遇到對的人，不但能促使彼此教學相長，還有機會一起致富。塔羅牌老師艾菲爾就在臉書分享，十二星座中「脫貧致富情侶丶夥伴大配對」，其中射手與金牛的組合可說是「錢」途無量，雙方的默契配合讓吸金程度超乎想像！

艾菲爾老師表示，一段好的關係不只有情人，也能是師生、親人、好友甚至工作上的夥伴，「在無形方面帶來成長，在有形方面拉著彼此創造金錢」，快來看看12星座中，誰和自己是創造財富的最佳組合吧！記得同時參考太陽、上升。

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1.「要衝一起衝組合」–巨蟹座+白羊座

巨蟹與白羊乍看像是八竿子打不著的兩種人，然而一旦彼此目標一致，性格裡屬於開創性質的部分，就會把兩人都變得一樣急性子，而他人對你們只有望塵莫及的份。行事作風又驚又急的你們湊在一起時，會將一切都拋之腦後，不顧一切向前衝的默契又顯得契合，無論是創業或共同合作，都能為雙方賺取最大利益。

2.「面面具到無敵組」–處女座+雙子座

會說這組是面面具到無敵組，是因為其實雙子骨子裡隱性的完美主義，對比處女的龜毛是有過之而不及，差一點對他們來說都不行，兩人著重細節到極致的程度，可能會逼死其他大剌剌的星座。把完美主義與龜毛個性詮釋的無懈可擊的兩人，合作起來根本就是無可挑惕，想不賺錢都難！

3.「超血汗爆肝搶錢組」–魔羯座+雙魚座

摩羯向來都把土象星座特質發揮的淋灕盡致，循規蹈矩的程度在12星座中可說第一名，偶爾才會抱怨工作、想偷偷跑出去放風，這時候如果碰到工作上的雙魚，會催化摩羯的「吃苦當吃補」優點，想偷懶也只能認命撐下去，這種組合想不賺大錢都難。

4.「你說我做組」–獅子座+天蠍座

這個組合其實很微妙，獅子是光明正大的太陽，而天蠍就像是隱藏在地底下的阿波羅，固定星座的特質讓他們對自己感興趣的事都有著莫名的堅持。不過天蠍擅於出謀劃策，獅子則是行動力十足，湊在一起共同創業是有腦袋與執行力的一組，錢途也是很可觀的。

5.「你在想什麼我隨便組」–水瓶座+天秤座

這組屬於天馬行空、創意無限組，天秤腦袋理性，只要不觸及底線，基本上會放手讓水瓶去搞事，因為雙方都明白，只有自由的靈魂才能闖出名堂。水瓶座的奇思妙想足夠吸人眼球，對天秤而言只要別把老本賠完，基本都沒事，但如果危機出現，天秤就會拿回主控權，因此可說是最佳風險管理員。

6.「吸金大法組」–射手座+金牛座

這個組合是不是讓人摸不透呢？其實射手在事業上是很有想法的，一路狂奔向前衝的同時，還能根據趨勢轉換方向，因此超級好夥伴絕對非金牛莫屬，金牛的高執行力和專注力能隨時應變射手丟出的難題，無論多麼棘手，金牛都能完美消化還能舉一反三，就算過程中有爭執，也是為了讓成果更好，不會因此出現嫌隙，感情反而會越吵越好，這個組合的吸金程度超乎你的想像。