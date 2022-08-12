「極陰鬼月」中元普渡要注意！專家教6招防卡陰　床下放1物化煞氣

▲今天是中元節，不少民眾或公司行號會選擇這天普渡好兄弟。（示意圖）

圖文／鏡週刊

今（12）天是農曆7月15日中元節，不少民眾或公司行號會選擇這天普渡好兄弟，命理專家小孟老師就提醒，鬼月有防卡陰6招，普渡完如有不舒服的情況，可以「這樣做」來化解。

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清水孟國際塔羅小孟老師昨（11日）在臉書粉專發文提醒，鬼月防卡陰有6招，首先如果在普渡完有不舒服的地方，回到家可以使用粗鹽洗淨身體，幫助達到淨化效果，同時放鬆身心。

第二，最好挑選人多且人氣旺盛的地方，不要去人煙稀少的地方。小孟老師建議，平時可多運動調整作息，讓自己早睡早起、養足精神，磁場自然好，自然能降低卡到陰的機率。

第三，若感到全身發冷，建議在家中擺放3顆石頭放7天再丟掉，能擋煞去除衰運。

第四，如果要去陰冷地方或普渡，建議帶著紅色繩子能化煞解厄。

第五，睡覺出現惡夢，小孟老師建議在床下放綠色色紙能化解煞氣。

最後，若非得要出遠門到山上海邊，請務必帶7片樹葉在身上化險為夷，回程後再丟掉即可。

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