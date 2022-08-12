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沒有新鮮感了？12星座無法抵擋的「劈腿誘惑」

▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲熱戀期過後，雙方感情維繫成了巨大考驗，將會影響一段感情是否能長久的關鍵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

交往時間久了感情漸漸趨於穩定，彼此間的相處，難免會有改變，甚至可能懷疑對方不再愛自己，據《星座好朋友》網站分析，12星座的出軌誘因，其中4個星座，不是因為失去新鮮感，而是他們在感情中缺乏被愛的感覺。

當他自己想被誘惑時
雙子座、處女座、射手座、雙魚座

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他們有些兩極化，要馬就是專情、專一到底，要馬就是成為花花公子，到處灑網捕魚，但是會怎麼做，完全取決於自己的心情，沒有個特定情況，他們如果想要玩、想嘗鮮，那是誰都擋不住，最可惡的是，他們永遠有辦法說服你接受他們花心的理由，不過當這些星座們願意定下來時，絕對也是比誰都專情，就算外界再多誘惑，他們也會毅然拒絕。

需要被重視、被愛的感覺
金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

這些星座其實很怕麻煩，他們其實是很不容易被誘惑的，畢竟他們也知道，這種情感糾紛處理起來就是最多事的，不過這些星座的人如果會被誘惑，那對象一定是個極愛他們的人，他們特別需要被重視、被需要的感覺，所以一旦對象是個以自己為天、愛他們勝過一切的人，那這些星座就會變得很容易中招，而這時，如果他們的另一半剛好是個會嫌棄他們、貶低他們的人，一但有了比較，便形成一個更強烈的推力，將他們往外遇對象那推去。

出現的對象能夠補足他缺少的
牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座

他們其實是相對不太穩定的，因為人本來就不是完美的，這生命中總是要做許多抉擇、取捨，這些星座特別容易被自己捨棄掉的給吸引，比如他們當初選擇了一個能夠獨立自主的人，成為自己的另一半，就會很容易被溫柔體貼、小鳥依人，需要被照顧的類型所誘惑。或是自己的另一半是個顧家的賢妻良母，此時的他們也很容易被在工作上能夠幫助他們的人勾引。

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