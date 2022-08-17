國道噴出「鐵條」狠刺特斯拉下巴　 車主嚇壞：好險沒砸進前擋風

記者黃宥寧／綜合報導

驚險一瞬間！林先生日前駕駛特斯拉行駛國道3號北上105K處，突遭不明鐵條直接插入車下巴，但他當下未發現，直到1輛貨車司機搖開車窗提醒，他才因此驚覺，車子隨後發出劇烈聲響，也讓妻子忐忑不安，小孩更被嚇到哇哇大哭。林先生餘悸猶存表示「好險僅是保桿損壞...不敢想像若插進前擋會有什麼後果」。

▲車主林先生駕駛特斯拉行駛國道3號北上105K，遭「天外飛來」 鐵條直插車下巴。（圖／林先生提供）

林先生指出，18日行駛於國道3號北上105公里處，接續有鐵片、鐵條莫名飛過，車輛接著發出巨大聲響，本來不以為意，直到旁邊貨車司機開車窗提醒，才赫然發現長約60公分鐵條直接插入車輛下巴，嚇壞立刻報警處理。

▼特斯拉被飛來鐵條意外砸到。（圖／林先生提供）

警察在電話裡請他先停靠路肩，接著一輛拖吊車還來幫忙擋住車輛讓他可以緩慢停靠，但停靠過程中，車子螢幕出現從來沒見過的符號提示「緊握方向盤」接著又發出異常聲音，小孩也因此受驚大哭。

林先生表示，事後有打給特斯拉後端，請協助從線上檢查車況，他也回放行車紀錄器，不斷檢查究竟是哪台車掉落下鐵條，同時他也感嘆「不敢想像鐵條砸進車內...」。

最後林先生表示，因為是左前方休旅車輾過鐵條，導致鐵條直接砸到車輛，雖然懷疑可能是前方大卡車掉落的物品，但必須得找到真正「掉落者」才能討後續賠償，所幸有保車險，保險公司會代位向肇事者求償，對方也可能會吃下違反道路交通安全管理處罰條例罰單。（汽車駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰）

▼特斯拉遭天外飛來鐵條攻擊。（圖／林先生提供）

經高公局統計，2020年散落物件數高達44951件，均較2019年39780件、2018年41757件、2017年42729件及2016年43313件為多，因此高速公路局今年1月1日起，也取消散落物處理時間未達30分鐘免收取費用規定。