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印度慶祝獨立75周年　莫迪：25年內將成長為已開發國家

▲▼印度總理莫迪。（圖／路透）

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

實習記者徐芷儀／綜合報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）昨（15）日在紅堡（Red Fort）的城牆上向全國發表演說，慶祝印度75周年獨立紀念日，莫迪向全國民眾承諾，會在接下來的25年裡幫助數百萬人擺脫貧困，並且成長為已開發國家。

據《美聯社》（AP）報導，印度總理莫迪在紅堡向全國發表演說，他表示在過去的75年裡，儘管印度曾經面臨許多的困難，但是都成功的以毅力逐一克服，印度一直以來的努力，也讓這個擁有14億人口的國家，在通訊科技、醫學、科學、能源等方面，成為領先國家。

莫迪表示，印度未來會以自力更生的理想，以及國際間的合作精神，在科技、工業、糧食和能源方面取得卓越的成就，目前印度正有數十億的美元投資流入，相信印度能夠因此蛻變成一個製造中心。

美國總統拜登也發聲明表示祝賀，「印度和美國是不可缺少的夥伴，美印戰略夥伴關係的基礎是我們對法治和促進人類自由和尊嚴的共同承諾。」拜登還提到，美國與印度這兩個民主國家，未來將繼續站在一起，共同捍衛基於規則的秩序，為兩國人民帶來更大的和平、繁榮與安全，也會持續推動一個自由和開放的印太，來應對將來在全世界面臨的挑戰。

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