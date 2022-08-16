快訊／今本土+22902！新北4515例最多　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增22902本土個案，另增270例境外和16例死亡。病例人數依照六都分布來看，以新北市新增4515例最多，其次為台中市新增2711例、台北市新增2668例、桃園市新增2218例、高雄市新增1971例以及台南市新增1659例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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▲8/16新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，今日新增之22,902例本土病例，為10,570例男性、12,322例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市4,515例，臺中市2,711例，臺北市2,668例，桃園市2,218例，高雄市1,971例，臺南市1,659例，彰化縣1,132例，苗栗縣765例，屏東縣592例，新竹縣581例，宜蘭縣571例，雲林縣564例，新竹市556，嘉義縣449例，花蓮縣442例，南投縣388例，基隆市335例，嘉義市292例，臺東縣223例，澎湖縣142例，金門縣116例，連江縣12例。

指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為9例男性、7例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月27日至8月13日，死亡日期介於6月10日至8月13日。

而在BA.4和BA.5方面，截至目前國內累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為76例、BA.5為 547例、BA.2.75為5例、另累計58例BA.5、1例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。

國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織（WHO）於 8月10日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為70%，BA.4變異株佔比約為9%。

迄今至少100個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，需持續追蹤監測。

另外，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

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