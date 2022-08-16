　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸蘋概股舜宇光學上半年獲利腰斬　手機鏡頭出貨量少掉9.1%

▲▼舜宇光學。（圖／CFP）

▲舜宇光學。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸蘋概股舜宇光學15日公布上半年財報，營收為169.7億元，較去年同期減少約14.4%；毛利潤為35.22 億元，較去年同期減少約28.8%；淨利潤13.58 億元，較去年同期減少約49.5%。

舜宇光學表示，收入下降主要是因為上半年受疫情反覆、晶片短缺、俄烏衝突，以及通貨膨漲等影響。

舜宇光學提到，在手機鏡頭業務方面，上半年集團的手機鏡頭出貨量較去年同期下降約9.1%至約6.5億件，受全球智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭降規降配等不利因素的持續影響，手機鏡頭的市場競爭仍然激烈。

舜宇光學指出，面對不利的客觀環境，集團積極應對市場變化，深化內部卓越績效管理，圍繞「提高效率」、「提升良率」、「開源節流」、「互信共贏」的理念開展一系列內部管理能力提升活動，進而在激烈的市場競爭中繼續保持了市場份額全球第一的地位。

舜宇光學說，同時，為滿足不同客戶的個性化需求，集團不斷加強研發能力及工程技術能力，於回顧期內完成了多款高規格手機鏡頭的研發，主要包括一英寸玻塑混合手機鏡頭、兩億像素超薄手機鏡頭及前置廣角(100°)小頭部手機鏡頭。此外，適用於折疊手機的超薄超小頭部手機鏡頭、兩億像素超大像面(1/1.22”)手機鏡頭及帶雙片自由曲面鏡片的超廣角手機鏡頭已實現量產。

舜宇光學還說，在車載鏡頭業務方面，上半年集團的車載鏡頭出貨量較去年同期小幅上升約0.8%至約37611000件，繼續保持了全球市場份額第一的地位。

舜宇光學強調，在新興光學市場領域，集團緊緊抓住「元宇宙」浪潮，致力於持續探索光學在新興市場中的應用並加大對該類產品的研發投入。於回顧期內，集團完成了AR光機投影鏡頭的研發，該鏡頭具備超小尺寸，且溫漂性能優異。此外，集團的新一代VR空間定位鏡頭已實現量產。該鏡頭能進一步改善溫漂問題，並提高了空間定位的穩定性。

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

每天1杯奶茶！37歲孕婦抽出「牛奶血」出現早產症狀　驚人畫面曝

路透社：騰訊計劃出售「7100億」美團股份　以安撫國內監管機構

手掐脖子沉池底！8歲男童泳池狂拍水求救　掙扎1分鐘無人理溺斃

陸學者：台灣問題必須由14億中國人民說了算　3手段傳遞政策

夏立言訪陸行程添變數！　廈門疫情升溫17日起連三日全員核檢

水源僅能撐10天！重慶城口縣遇64年最慘旱災　4萬人飲水困難

爺嫌小龍蝦太貴！偷「50公斤」給孫吃　深夜連闖養殖場5次

他發「高溫財」賣冰塊日賺4萬元　「靈光一閃」改自家廠房成製冰廠

8歲童進泳池2分鐘溺斃！「手掐脖」求救被當玩水　無人理絕望斷氣

奶奶帶孫女「躺停車場乘涼」　轎車沒看到「直接輾過去」

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

每天1杯奶茶！37歲孕婦抽出「牛奶血」出現早產症狀　驚人畫面曝

路透社：騰訊計劃出售「7100億」美團股份　以安撫國內監管機構

手掐脖子沉池底！8歲男童泳池狂拍水求救　掙扎1分鐘無人理溺斃

陸學者：台灣問題必須由14億中國人民說了算　3手段傳遞政策

夏立言訪陸行程添變數！　廈門疫情升溫17日起連三日全員核檢

水源僅能撐10天！重慶城口縣遇64年最慘旱災　4萬人飲水困難

爺嫌小龍蝦太貴！偷「50公斤」給孫吃　深夜連闖養殖場5次

他發「高溫財」賣冰塊日賺4萬元　「靈光一閃」改自家廠房成製冰廠

8歲童進泳池2分鐘溺斃！「手掐脖」求救被當玩水　無人理絕望斷氣

奶奶帶孫女「躺停車場乘涼」　轎車沒看到「直接輾過去」

韓劇《美男堂》原作點擊破百萬！算命咖啡館顛覆結局　小說在台出版

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

福特限量推出1966台復古版Bronco！輪圈、車頂採牛津白塗裝更對味

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

大陸熱門新聞

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

女客買花生沒付錢落跑！擺攤嬤當場去世

陸宣布制裁蕭美琴、林飛帆等7人

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

穿和服被炎上　女Coser連2天道歉

四川山洪7死　男童遺體「眼睛沒有了」

疑在頂樓玩跑酷　香港17歲少年墜樓亡

男童跳泳池溺亡！掙扎1分鐘驚悚影曝光

阿公每天凌晨拾荒…真實身分遭起底

GAP自陸大規模閉店！多門店全場大出清

應徵26K打字員！18歲妹遭綁到柬埔寨陷煉獄

大街上演「女子棒球隊」　她瘋狂追打連揮26下

緬北詐騙犯改造　齊喊：中國人不騙中國人

更多熱門

相關新聞

大立光股價狂跌！　謝金河嘆「可惜了」：沒沾到蘋果的光

大立光股價狂跌！　謝金河嘆「可惜了」：沒沾到蘋果的光

手機鏡頭大廠大立光（3008）昨日在法說會上公告，Q3毛利率失守6成大關，其股價今年以來也跌掉千元，財信傳媒董事長謝金河在臉書上表示，大立光的股價剩矽力-KY（6415）一半，市值只剩下舜宇光學的三分之一，且似乎沒有沾到蘋果的光，「可惜了！大立光！」

股票10年飆95倍　警衛爽成億萬富翁

股票10年飆95倍　警衛爽成億萬富翁

6萬人民幣起家的舜宇光學如何崛起？

6萬人民幣起家的舜宇光學如何崛起？

股王變老二　他揭大立光4大致命點

股王變老二　他揭大立光4大致命點

舜宇光學10年漲160倍傳奇

舜宇光學10年漲160倍傳奇

關鍵字：

舜宇光學手機鏡頭

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面