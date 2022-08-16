陸蘋概股舜宇光學上半年獲利腰斬　手機鏡頭出貨量少掉9.1%

▲舜宇光學。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸蘋概股舜宇光學15日公布上半年財報，營收為169.7億元，較去年同期減少約14.4%；毛利潤為35.22 億元，較去年同期減少約28.8%；淨利潤13.58 億元，較去年同期減少約49.5%。

舜宇光學表示，收入下降主要是因為上半年受疫情反覆、晶片短缺、俄烏衝突，以及通貨膨漲等影響。

舜宇光學提到，在手機鏡頭業務方面，上半年集團的手機鏡頭出貨量較去年同期下降約9.1%至約6.5億件，受全球智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭降規降配等不利因素的持續影響，手機鏡頭的市場競爭仍然激烈。

舜宇光學指出，面對不利的客觀環境，集團積極應對市場變化，深化內部卓越績效管理，圍繞「提高效率」、「提升良率」、「開源節流」、「互信共贏」的理念開展一系列內部管理能力提升活動，進而在激烈的市場競爭中繼續保持了市場份額全球第一的地位。

舜宇光學說，同時，為滿足不同客戶的個性化需求，集團不斷加強研發能力及工程技術能力，於回顧期內完成了多款高規格手機鏡頭的研發，主要包括一英寸玻塑混合手機鏡頭、兩億像素超薄手機鏡頭及前置廣角(100°)小頭部手機鏡頭。此外，適用於折疊手機的超薄超小頭部手機鏡頭、兩億像素超大像面(1/1.22”)手機鏡頭及帶雙片自由曲面鏡片的超廣角手機鏡頭已實現量產。

舜宇光學還說，在車載鏡頭業務方面，上半年集團的車載鏡頭出貨量較去年同期小幅上升約0.8%至約37611000件，繼續保持了全球市場份額第一的地位。

舜宇光學強調，在新興光學市場領域，集團緊緊抓住「元宇宙」浪潮，致力於持續探索光學在新興市場中的應用並加大對該類產品的研發投入。於回顧期內，集團完成了AR光機投影鏡頭的研發，該鏡頭具備超小尺寸，且溫漂性能優異。此外，集團的新一代VR空間定位鏡頭已實現量產。該鏡頭能進一步改善溫漂問題，並提高了空間定位的穩定性。