台灣學生到柬埔寨、緬甸打工慘遭詐騙！　教育部證實有2件

▲教育部證實有兩名台灣學生在柬埔寨跟緬甸遭詐騙。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

不少國人近來到柬埔寨打工求高薪卻遭詐騙，教育部今（15日）證實，今年5月至今，台灣有兩名學生到柬埔寨跟緬甸打工也被騙。

教育部表示，今年5月1日迄今，校安通報中海外打工詐騙案件計2件，地點疑似為緬甸及柬埔寨，已透過警政聯繫會議，持續推動校園反詐騙通報聯繫作為及實務工作推動交換意見，將海外打工遭誘騙（如柬埔寨、緬甸）等議題納入，並請警政署提供專業人才庫，提供各級學校辦理反詐騙宣導。

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教育部表示，也透過所屬平台投放反詐騙宣導訊息，包括校安中心、官網、境外生學生輔導人員支援體系計畫資訊交流平臺及各級學校相關平台，並發布各級學校寒暑假「學生活動安全注意事項」，家長及師生可透過查詢內政部警政署「165全民防騙」網站公告資訊，或加入內政部警政署165反詐騙LINE官網下載最新詐騙手法，以防止成為詐騙受害人。

教育部強調，4月已函請各級學校加強宣導海外高薪打工詐騙事件防治，8月再函請內政部、外交部、法務部、勞動部及交通部協助提供最新宣導資料，俾彙整轉請全國各級學校於111學年度第1學期友善校園週加強宣導。

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