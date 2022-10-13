年輕人不按讚了！　這些「落伍表情符號」網超反感：爸媽才用

▲許多常見的表情符號年輕人都不用了。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

相信許多人在工作或私人訊息上，都會加上一些「表情符號」（emoji）來表達情緒，但這對於Z世代的年輕人來說，有些常見、看起來無傷大雅的符號，實際上的感受是充滿冒犯的，例如最常見的「讚」符號，年輕人就覺得非常粗魯且無禮。

根據《紐約郵報》報導，美國網路論壇Reddit上有一名網友指出，自己是1995年以後出生的Z世代新鮮人，而他無法接受在私人訊息或工作上有人使用「讚」的大拇指表情符號，「也許是我自己不夠成熟，但我覺得這個符號真的非常粗魯且充滿敵意。」

沒想到此文卻有許多人留言表示同意，一名24歲的網友表示，「對年輕人來說，豎起大拇指是一種消極的感覺。」有人補充說，「如果有人不回應只點讚，那是非常粗魯無禮的，所以我也經歷了一段時間來適應，因為我的工作場所也是一樣。」

According to a recent poll of 2,000 young people aged 16-29, emojis used by 'old people' include the thumbs up, the red love heart, the OK hand and the grimacing face



+ Here are the top 10 emojis that make you look 'old' pic.twitter.com/sP8SIYix3t — Daily Mail Online (@MailOnline) October 12, 2022

這對於已入職場的許久的人來說，可能有些難以理解，因為按讚對他們而言，可能代表著「我同意」或「我理解」，但對年輕人來說，他們多半喜歡在開玩笑的時候比讚。

現年24歲的肯尼迪（Barry Kennedy）表示，「我只用它來表示諷刺，或者是只用它來和年長的同事與父母溝通。」有人認為這就是所謂的代溝，Reddit網友指出，豎起大拇指就像「我讀了你的訊息，但也沒什麼可說的」。

除了「讚」的表情符號以外，「愛心」、「OK」、「打勾」、「鼓掌」、「哭臉」、「猴子遮臉」等表情符號也有類似意義，許多Z世代的年輕人都希望可以使用文字回覆而非符號，尤其是在工作場合上。

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