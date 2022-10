年輕人不按讚了！　這些「落伍表情符號」網超反感：爸媽才用

▲許多常見的表情符號年輕人都不用了。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

相信許多人在工作或私人訊息上,都會加上一些「表情符號」(emoji)來表達情緒,但這對於Z世代的年輕人來說,有些常見、看起來無傷大雅的符號,實際上的感受是充滿冒犯的,例如最常見的「讚」符號,年輕人就覺得非常粗魯且無禮。

根據《紐約郵報》報導,美國網路論壇Reddit上有一名網友指出,自己是1995年以後出生的Z世代新鮮人,而他無法接受在私人訊息或工作上有人使用「讚」的大拇指表情符號,「也許是我自己不夠成熟,但我覺得這個符號真的非常粗魯且充滿敵意。」

沒想到此文卻有許多人留言表示同意,一名24歲的網友表示,「對年輕人來說,豎起大拇指是一種消極的感覺。」有人補充說,「如果有人不回應只點讚,那是非常粗魯無禮的,所以我也經歷了一段時間來適應,因為我的工作場所也是一樣。」

According to a recent poll of 2,000 young people aged 16-29, emojis used by 'old people' include the thumbs up, the red love heart, the OK hand and the grimacing face



+ Here are the top 10 emojis that make you look 'old' pic.twitter.com/sP8SIYix3t